Партия Koos требует от госпрокурора освобождения Айво Петерсона

Члены партии выразили прокурору свое негодование; для них остается непонятным и загадочным, по какой причине Петерсон был задержан и остается под стражей, в то время как обвинение ему до сих пор не предъявлено. Также указывается, что на ранее сделанные обращения в правительственные учреждения до сих пор не поступило ясных ответов.

Подозрение: создание отношений, направленных против Эстонской Республики

Полиция безопасности задержала в марте трех человек, в том числе Петерсона, которые подозреваются в создании отношений, направленных против Эстонской Республики. В мае прокуратура объявила, что Петерсон останется под стражей как минимум еще на два месяца.

«Решение в отношении предъявления обвинения и его квалификации прокуратура примет тогда, когда в рамках уголовного расследования будут проведены все необходимые действия и материалы дела поступят от Полиции безопасности в прокуратуру», - пояснил тогда пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевич.