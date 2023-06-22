Партия Koos требует от госпрокурора освобождения Айво Петерсона

Члены движения и партии Koos направили письмо госпрокурору Андресу Пармасу, в котором потребовали освобождения из-под стражи своего лидера Айво Петерсона, и одновременно дали понять, что посетивший весной оккупированные территории Украины Петерсон якобы действовал тогда для того, чтобы народ Эстонии не был бы полностью уничтожен.
Члены партии выразили прокурору свое негодование; для них остается непонятным и загадочным, по какой причине Петерсон был задержан и остается под стражей, в то время как обвинение ему до сих пор не предъявлено. Также указывается, что на ранее сделанные обращения в правительственные учреждения до сих пор не поступило ясных ответов.
Подозрение: создание отношений, направленных против Эстонской Республики
Полиция безопасности задержала в марте трех человек, в том числе Петерсона, которые подозреваются в создании отношений, направленных против Эстонской Республики. В мае прокуратура объявила, что Петерсон останется под стражей как минимум еще на два месяца.
«Решение в отношении предъявления обвинения и его квалификации прокуратура примет тогда, когда в рамках уголовного расследования будут проведены все необходимые действия и материалы дела поступят от Полиции безопасности в прокуратуру», - пояснил тогда пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевич.
Члены KOOS написали госпрокурору, что содержащийся под стражей Петерсон является «публичной персоной, довольно известной, причем не только в нашем государстве», при этом получившей значительную подержку со стороны совершеннолетних жителей Эстонии.
В направленном госпрокурору письме содержится и предостережение: « ...главное послание Айво Петерсона и его призыв, звучавшие во всех его многочисленных публичных выступлениях и обращениях к народу Эстонии, состояли в том, что нужно воспрепятствовать вовлечению и участию нашего маленького государства в каких бы то ни было формах в военном конфликте больших государств, что могло бы привести к полному исчезновению нашей маленькой родины, общей для всех ее жителей, в том числе и для нас с вами».
Члены KOOS указывают в своем письме: «Считаем совершенно неприемлемыми безосновательные и голословные утверждения в отношении Айво Петерсона, которые звучат как от других наших политиков, так и и от представителей правоохранительных органов и руководителей министерств, касающиеся того, что он работает и действует в интересах какого-то иностранного государства и наносит ущерб безопасности в нашем государстве, при этом не представляется ни одного доказательства этим обвинениям и ни одного подтверждения этим словам».
В конце февраля Петерсон (фамилия при рождения - Крылов) привлек к себе большое внимание, когда посетил Россию, а затем и оккупированные территории Украины. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил тогда, что Петерсон представляет угрозу для безопасности Эстонии и что при организации своих поездок к линии фронта он сотрудничал с российскими спецслужбами.
«В связи со всем вышесказанным даем знать, что мы просим - нет, требуем! - освобождения Айво Петерсона, а также других задержанных в связи с этими обстоятельствами лиц, которые содержатся под стражей без предъявления обвинения и доказательств их вины», - настаивают авторы письма.
На выборах в Рийгикогу Петерсон, баллотировавшийся в Ида-Вирумаа по списку Объединенной левой партии, набрал 3968 голосов.