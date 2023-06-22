Суды уже 44 раза отвергали жалобы Навального на руководство колонии. Он дошел до Верховного суда

Еще две жалобы на покровскую колонию, в которых отказали Навальному, касались того, что адвокатам на встречу с ним запретили приносить телефоны и ноутбуки, и того, что оппозиционеру не позволяли пополнять свой денежный счет в колонии.

Летом 2022 года Навального перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области (ИК-6) – после того, как суд приговорил его к девяти годам по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

На эту колонию Навальный и его адвокаты за все время пребывания подали 64 жалобы в Ковровский городской суд. Ни одного положительного решения по этим искам суд не вынес. В картотеке дел значится, что суд 40 раз отказал Навальному и его защите в удовлетворении исков к колонии. Три жалобы были или прекращены самим Навальным, или присоединены к другим делам. 21 дело суду еще предстоит рассмотреть.

Сколько раз суды отказывали Навальному (графика) Фото: BBC

Большинство из этих отказов касаются попытки Навального обжаловать его водворение в ШИЗО или в помещение камерного типа (ПКТ). Судом было рассмотрено 14 жалоб Навального на то, что его отправляли в ШИЗО по разным причинам: за расстегнутую пуговицу, за отказ мыть забор, за матерное слово, за то, что он не держал руки за спиной или неправильно представился. Во всех случаях суд встал на сторону колонии и счел отправку Навального в ШИЗО правомерным.