Контрнаступление продолжается, Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи

По сообщению Министерства обороны, очередной полевой госпиталь будет безвозмездно передан Вооруженным силам Украины из резервов Сил обороны, а его восстановление будет полностью профинансировано Исландией на сумму в 7,8 млн евро.

По словам министра обороны Ханно Певкура, сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине, особенно в медицинской сфере, важна как никогда. «В сотрудничестве с Исландией мы отправляем в Украину уже четвертый полевой госпиталь, - сказал Певкур. - Помимо госпиталя, новый пакет помощи для ВСУ на этот раз включает в себя также оборудование для парамедиков, резиновые лодки и средства защиты от дронов».

Эстония на сегодня предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 миллионов евро, или более одного процента своего ВВП. Ранее Эстония передала Украине, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и продукты.