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Правительство провело кризисные учения: согласно сценарию, враг готовится напасть на Эстонию

Rus.Postimees
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

В четверг утром правительство провело кризисные учения, на которых отрабатывались действия правительства в предвоенной ситуации.

По словам премьер-министра Каи Каллас, все большее значение приобретает готовность к любой возможной эскалации ситуации с безопасностью. «В кризис важно принимать смелые решения, проявлять инициативу и контролировать ситуацию. Вот почему регулярное обучение важно как для силовых структур, так и для правительства», - добавила она.

Во время учений правительство исходило из сценария, что враг готовится атаковать Эстонию в ограниченном масштабе, увеличив присутствие войск вдоль границы и проведя учения. Участились кибератаки, нарушения границ и враждебная пропаганда.

В ходе учений министры представили обзор готовности своей области управления, а также обсудили сотрудничество как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, министры получили обзор оповещения населения и правил поведения, а также правовых рамок в начале кризиса гособороны.

Государственная канцелярия регулярно проводит кризисные учения, чтобы проверить и отработать готовность к возможным опасным ситуациям. Осенью учения были сосредоточены на энергетике.

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