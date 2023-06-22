Правительство провело кризисные учения: согласно сценарию, враг готовится напасть на Эстонию

По словам премьер-министра Каи Каллас, все большее значение приобретает готовность к любой возможной эскалации ситуации с безопасностью. «В кризис важно принимать смелые решения, проявлять инициативу и контролировать ситуацию. Вот почему регулярное обучение важно как для силовых структур, так и для правительства», - добавила она.

Во время учений правительство исходило из сценария, что враг готовится атаковать Эстонию в ограниченном масштабе, увеличив присутствие войск вдоль границы и проведя учения. Участились кибератаки, нарушения границ и враждебная пропаганда.

В ходе учений министры представили обзор готовности своей области управления, а также обсудили сотрудничество как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, министры получили обзор оповещения населения и правил поведения, а также правовых рамок в начале кризиса гособороны.