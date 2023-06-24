Все в воду! ⟩ Посмотрите, какие развлечения дарят в Эстонии реки, озера и море

Дайвинг

На озере Румму любители водных развлечений могут позаниматься дайвингом в прозрачной и теплой воде.

Дайвинг – это погружение и плавание под водой в специальном костюме с особым снаряжением, которое обеспечивает человека необходимым запасом воздуха.

Затонувшие руины старинной тюрьмы, подводный лес и пепельная гора, которые видно при погружении, придадут таинственности путешествию вглубь «светло-голубой лагуны». На дне озера можно увидеть здания и шахты, а также различную технику и шахтерское оборудование.

Фото: Valdur Maibach

Дорога от Таллинна до Румму занимает около часа (около 50 км).

Виндсерфинг

Приятно провести время на воде, несомненно, получится в Пярну. Не отходя от пляжа можно сделать свои первые шаги в виндсерфинге.

Виндсерфинг – это вид парусного спорта и одновременно это увлекательное и даже экстремальное развлечение: стоя на доске, надо управлять парусом. Преимуществом является то, что виндсерфингом можно заниматься практически в любой ветер от 3 м/с до 20 м/с.

Говорят, что виндсерфинг является самым захватывающим и доступным способом насладиться ощущениями от плавания под парусом. На пляже в Пярну можно найти как часовые курсы для начинающих, так и возможности для более глубокого погружения в этот вид спорта.

Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

До Пярну из Таллинна можно доехать за два часа (около 140 км).

Водные лыжи

В Эмайыэ-Суурсоо можно покататься на водных лыжах.