Все в воду! ⟩ Посмотрите, какие развлечения дарят в Эстонии реки, озера и море

Летняя погода и выходные – прекрасный повод, чтобы покататься на водных лыжах или спуститься по реке на плоту. Rus.Postimees узнал, где и какие водные развлечения можно найти в Эстонии.
Дайвинг
На озере Румму любители водных развлечений могут позаниматься дайвингом в прозрачной и теплой воде.
Дайвинг – это погружение и плавание под водой в специальном костюме с особым снаряжением, которое обеспечивает человека необходимым запасом воздуха.
Затонувшие руины старинной тюрьмы, подводный лес и пепельная гора, которые видно при погружении, придадут таинственности путешествию вглубь «светло-голубой лагуны». На дне озера можно увидеть здания и шахты, а также различную технику и шахтерское оборудование.
Дорога от Таллинна до Румму занимает около часа (около 50 км).
Виндсерфинг
Приятно провести время на воде, несомненно, получится в Пярну. Не отходя от пляжа можно сделать свои первые шаги в виндсерфинге.
Виндсерфинг – это вид парусного спорта и одновременно это увлекательное и даже экстремальное развлечение: стоя на доске, надо управлять парусом. Преимуществом является то, что виндсерфингом можно заниматься практически в любой ветер от 3 м/с до 20 м/с.
Говорят, что виндсерфинг является самым захватывающим и доступным способом насладиться ощущениями от плавания под парусом. На пляже в Пярну можно найти как часовые курсы для начинающих, так и возможности для более глубокого погружения в этот вид спорта.
До Пярну из Таллинна можно доехать за два часа (около 140 км).
Водные лыжи
В Эмайыэ-Суурсоо можно покататься на водных лыжах.
Водные лыжи – это развлечение, когда человек передвигается по поверхности воды на специальной форме лыже, на тросе. Стоит учитывать, что для катания на водных лыжах лучше всего подходит безветренная погода.
В природном заповеднике Пейпсивеэре ощутить свободу, легкость, скорость и прилив энергии от катания можно, одновременно созерцая красивейшие первозданные водоемы.
Кататься на водных лыжах могут даже дети, при наличии соответствующего оборудования.
Поездка в Эмайыэ-Суурсоо из Таллинна займет около трех часов (чуть больше 200 км).
Каноэ
В Эстонии очень популярны путешествия на каноэ. Такой поход прекрасно подходит для наблюдения за природой, ведь во время путешествия можно встретить водоплавающих птиц и бобров, наблюдая их в повседневной жизни.
На каноэ лучше всего сплавляться по большим рекам. В Эстонии это, например, реки Эмайыги и Нарва, а также Соодла с водохранилищем Кырвемаа. Хотя в целом очень много, где предлагают эту услугу. Например, Хутор Хиндреку организует походы на каноэ по реке Эсна, проходят сплавы по фьордам Айду и реке Пуртсе, изобилующая реками Соомаа предлагает отличные и многообразные возможности походов на каноэ.
SUP
Еще один популярный способ оказаться на воде для собственного удовольствия - SUP-доски. А если сделать это на острове Муху, можно убить сразу двух зайцев – покататься и посмотреть местные красоты.
Знатоки утверждают, что SUP (stand up paddle surf) - это самый быстро развивающийся вид водного спорта, который идеально подходит для эстонских условий. Этот вид спорта относительно прост в освоении и не требует предварительной физической подготовки, каждый может выбрать свой темп и стиль серфинга - стоя на доске, стоя на коленях или сидя.
Путь до Муху займет чуть меньше четырех часов, включая переправу на пароме (155 км).
Плот
В Эстонии можно найти и путешествия на резиновом плоту. Например, такая услуга есть на реке Выханду. Говорят, что такое нельзя пропустить: на участке Лееви-Рео река извилистая, стремительная и быстрая.
При этом, как утверждают профессионалы, путешествие на плоту — самое безопасное водное путешествие в любое время года: плот очень устойчив, и можно не беспокоиться о том, что он может опрокинуться.
Такие путешествия доступны для всех - больших или маленьких, молодых или старых.
Организаторы подобных сплавов перед спуском по реке обязательно проводят небольшую тренировку – рассказывают о безопасности, характере реки и основах рафтинга.
Расстояние от Таллинна до реки Выханду – 240 км или почти три часа пути.
Прогулка на кораблике
Менее экстремальные, но оттого не менее интересные ощущения можно получить от путешествия на небольших моторных судах. Например, от набережной рынка Тарту ходят корабли на Пийриссаар - единственный постоянно населенный остров в Эстонии на Чудском озере. В северо-восточной части острова есть три деревни (Пийри, Тоони и Сааре).
Большинство жителей Пийриссааре — русские старообрядцы, которые какое-то время пытались сохранить на острове свою культуру и образ жизни, основными видами деятельности которых являются рыболовство и выращивание лука.
Из Вярска есть экскурсии на лодках по рекам Эмайыги, Пейпси, Вярска, Пийриссаари и Ряпина. Также организуются прогулки на лодках по озеру Ляммиярв и Чудскому озеру.
Дорога из Таллинна до Тарту займет чуть больше двух часов (185 км), до Вярска – три часа с «хвостиком» (265 км).
Прогулка под парусом
Ну, и классика жанра для Эстонии, – прогулка под парусом.
По Таллиннскому заливу каждый день ходят десятки яхт, приглашая насладиться шикарными видами с моря, ведь самый живописный вид на Таллинн открывается именно отсюда. Есть маршруты через Рыбный порт (Kalasadam), мимо Батарейной морской крепости (Patarei) и полуострова Копли. Прокатиться под парусом можно и в сторону острова Аегна, заодно там и искупавшись.