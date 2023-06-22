В преддверии Иванова дня центр тревоги обратился к жителям Эстонии с просьбой

Центр тревоги готов к тому, что на Иванов день на номер экстренной помощи будет поступать больше звонков. Поэтому, позвонив по номеру 112, важно оставаться на линии до тех пор, пока вам не ответят, а не прерывать звонок. Центр тревоги также напоминает, что в ситуации, требующей срочной помощи, самое важное – знать свое точное местоположение, и лучший способ сделать это – просмотреть координаты в соответствующем приложении.
«В летние месяцы, в том числе в праздничные дни, увеличивается нагрузка на номер экстренной помощи, потому что длинные праздники означают больше свободных дней, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе и употребляют больше алкогольных напитков. В прошлом году 23 и 24 июня на номер экстренной помощи поступило почти 3700 звонков в сутки, и менее чем в половине случаев требовалась помощь полиции, скорой помощи или спасателей», – отметил руководитель по разрешению кризисов Центра тревоги Янек Муракас.
На праздники Центр тревоги привлек к работе больше диспетчеров экстренной службы, которые будут отвечать на звонки на номер 112: «Мы готовы к так называемым часам пик, когда время ожидания ответа на звонок может быть немного длиннее. Поэтому важно помнить, что, если жизнь, имущество или здоровье находятся под угрозой и вы звоните по номеру экстренной помощи 112, вы должны оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят. Если прервать звонок и снова набрать, вы встанете в конец очереди, то есть, на ваш звонок могут ответить еще позже».
В мобильном телефоне стоит сохранить следующие номера
- 112 – экстренная помощь (скорая помощь, полиция, спасатели)
- 1247 – государственный инфотелефон (информация, связанная с дорогами, окружающей средой, полицией и пожарной безопасностью)
- 1220 – консультационный телефон семейного врача
- 12252 – акушерская консультационная линия
- 1599 – консультационный телефон педиатра
- 16662 – консультационный телефон по вопросам отравлений
- 116 006 – кризисный телефон помощи жертвам
- 116 111 – телефон помощи детям
- 116 123 – телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи
- 900 0112 – консультационный телефон ветеринара
В праздничные дни чаще всего требуется скорая помощь из-за различных травм. Полицию чаще вызывают на случаи, связанные с распитием алкогольных напитков, а также на случаи, связанные с пьяными лицами и насилием. Помощь спасателей чаще всего нужна из-за вышедших из-под контроля костров.
По словам руководителя по разрешению кризисов Центра тревоги Янека Муракаса, в праздничные дни, звонящие часто жалуются на шум. «Каждый год мы получаем звонки с жалобами на нарушение ночного покоя и просьбами призвать шумных тусовщиков к порядку. Таким звонящим мы спокойно объясняем, что ночной покой не действует три раза в году: в новогоднюю ночь, в День независимости Эстонии и в ночь с 23 на 24 июня. Мы призываем всех празднующих к ответственному поведению – в общественных местах нужно вести себя так, чтобы не беспокоить других».
Каждый может внести свой вклад, чтобы праздники прошли без проблем. «Всегда знайте, где вы находитесь – для определения координат используйте соответствующее приложение на телефоне, ведь в разгар веселья в кризисной ситуации вы можете не сразу вспомнить адрес или точно сказать, где вы находитесь, если выехали на природу. Кроме того, обязательно возьмите с собой аптечку и сохраните номера телефонов, куда обращаться в случае возникновения различных проблем. С семейным врачом можно проконсультироваться по телефону 1220, а позвонив на инфолинию по вопросам отравлений 16662, можно получить инструкции о том, как действовать, например, при пищевом отравлении.
О пожарной безопасности, окружающей среде и дорогах можно узнать по государственному инфотелефону 1247, – напоминает Муракас. – Если же вам нужно срочно вызвать полицию спасателей или скорую помощь, и вы звоните по номеру 112, вы должны оставаться на линии, отвечать на вопросы диспетчера экстренной службы и выполнять распоряжения. Важно знать, что зачастую в то время, когда диспетчер экстренной службы задает вам дополнительные вопросы, помощь уже выехала».
Как определить местоположение с помощью координат?
В аптечке должно быть
- лекарства, принимаемые ежедневно (как минимум на неделю)
- болеутоляющее и жаропонижающее средство
- лекарство от аллергии
- назальный спрей или капли с морской солью
- лекарства, помогающие при расстройстве желудка
- активированный уголь в капсулах или таблетках
- мазь для ран и гель от ожогов
- термометр
- пластыри и бинты разных размеров
- дезинфицирующий раствор
- ножницы и маленький пинцет
- прочие средства, необходимые для вашей семьи