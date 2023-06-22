В преддверии Иванова дня центр тревоги обратился к жителям Эстонии с просьбой

«В летние месяцы, в том числе в праздничные дни, увеличивается нагрузка на номер экстренной помощи, потому что длинные праздники означают больше свободных дней, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе и употребляют больше алкогольных напитков. В прошлом году 23 и 24 июня на номер экстренной помощи поступило почти 3700 звонков в сутки, и менее чем в половине случаев требовалась помощь полиции, скорой помощи или спасателей», – отметил руководитель по разрешению кризисов Центра тревоги Янек Муракас.

На праздники Центр тревоги привлек к работе больше диспетчеров экстренной службы, которые будут отвечать на звонки на номер 112: «Мы готовы к так называемым часам пик, когда время ожидания ответа на звонок может быть немного длиннее. Поэтому важно помнить, что, если жизнь, имущество или здоровье находятся под угрозой и вы звоните по номеру экстренной помощи 112, вы должны оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят. Если прервать звонок и снова набрать, вы встанете в конец очереди, то есть, на ваш звонок могут ответить еще позже».