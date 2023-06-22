Таллиннский административный суд: оснований для отстранения Эльмара Вахера от службы не было

Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, касающуюся начатого в отношении него дисциплинарного производства и отстранения от службы.
Сегодняшним решением Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу бывшего гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера и отменил распоряжение правительства Эстонской Республики от 22 марта 2023 года, которым было возбуждено дисциплинарное производство в отношении заявителя, а он сам отстранен от службы.
Административный суд счел, что поскольку дисциплинарное взыскание может быть наложено на должностное лицо только в течение двух лет с момента совершения деяния, за которое это лицо признают виновным в нарушении служебных обязанностей, то для возбуждения дисциплинарного производства также необходимо представление соответствующей информации, на основании которой совершенное деяние можно считать по меньшей мере вероятным.
Суд признал, что в постановлении правительства не было никаких ссылок на подобные действия Эльмара Вахера. Подозрение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, возбужденное в рамках уголовного дела и на которое ссылается правительство в своем постановлении, касалось нескольких конкретных действий Вахера, но все они имели место более чем за два года до возбуждения дисциплинарного производства.
По оценке суда, то, что в рамках уголовного производства Эльмару Вахеру предъявлено подозрение, не является достаточным основанием для начала дисциплинарного производства и отстранения его от должности на время проведения данного разбирательства.
Поскольку результатом незаконно начатого дисциплинарного производства стало отстранение заявителя от службы, по мнению Таллиннского административного суда, это тоже было недопустимым.
В тот период зарплата, выплачиваемая заявителю, была уменьшена, поэтому административный суд обязал правительство ЭР выплатить Эльмару Вахеру недополученную сумму.
Соответствующее дисциплинарное производство прекращено в ходе судебного разбирательства в связи с окончанием срока службы заявителя и освобождением его от работы в полиции 2 мая 2023 года. Решение административного суда не вступило в силу, у сторон есть 30 дней, чтобы обжаловать его.
Что произошло?
Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на работу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.
Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.
Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия.