Таллиннский административный суд: оснований для отстранения Эльмара Вахера от службы не было

Сегодняшним решением Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу бывшего гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера и отменил распоряжение правительства Эстонской Республики от 22 марта 2023 года, которым было возбуждено дисциплинарное производство в отношении заявителя, а он сам отстранен от службы.

Административный суд счел, что поскольку дисциплинарное взыскание может быть наложено на должностное лицо только в течение двух лет с момента совершения деяния, за которое это лицо признают виновным в нарушении служебных обязанностей, то для возбуждения дисциплинарного производства также необходимо представление соответствующей информации, на основании которой совершенное деяние можно считать по меньшей мере вероятным.

Суд признал, что в постановлении правительства не было никаких ссылок на подобные действия Эльмара Вахера. Подозрение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, возбужденное в рамках уголовного дела и на которое ссылается правительство в своем постановлении, касалось нескольких конкретных действий Вахера, но все они имели место более чем за два года до возбуждения дисциплинарного производства.

По оценке суда, то, что в рамках уголовного производства Эльмару Вахеру предъявлено подозрение, не является достаточным основанием для начала дисциплинарного производства и отстранения его от должности на время проведения данного разбирательства.

Поскольку результатом незаконно начатого дисциплинарного производства стало отстранение заявителя от службы, по мнению Таллиннского административного суда, это тоже было недопустимым.