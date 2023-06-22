Кая Каллас: необходимо добиться того, чтобы Европа была готова к бою

Сегодня правительство одобрило приоритеты политики Эстонии в Европейском союзе на 2023-2025 годы. Это рамочный документ, в котором сформулированы основные цели и принципы, из которых правительство исходит при формировании политики Эстонии и защите ее интересов в Европейском союзе.
«В то время, когда Европа столкнулась с российской агрессией, с подачи Эстонии удалось достичь многих важных соглашений. Будь то решение поставить Украине миллион снарядов, дать Украине и Молдове статус страны-кандидата в ЕС или установить потолок цен на российскую нефть. Наши заметность и влияние растут, когда мы способны мыслить широко и новаторски и завоевать поддержку наших инициатив со стороны других членов Евросоюза», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
«Эстония выступает за Европу без серых зон. Мы поддерживаем пошаговую интеграцию стран-кандидатов в единый европейский рынок. В изменившейся ситуации с безопасностью необходимо повысить готовность Европейского союза к кризисам, улучшить его обороноспособность и добиться того, чтобы Европа была готова к бою. Есть сферы, в которых европейская экономика зависит от третьих стран – например, в том, что касается определенных полезных ископаемых и технологий. Мы должны стремиться к тому, чтобы ЕС в этих областях мог опереться на самого себя или тех партнеров, которым мы можем доверять. Также мы должны улучшить коммуникации в области энергетики, транспорта и связи как в Европейском союзе в целом, так и в нашем регионе», - привела Каллас примеры основных задач Эстонии в Европейском союзе на ближайшие годы.
В фокусе европейских приоритетов внешняя политика, политика в области безопасности и обороны, повышение готовности к кризисам, эффективная политика в области пограничного контроля и миграции, устойчивое развитие и конкурентоспособность, в том числе зеленая и цифровая революции и энергетическая безопасность. А также то, что касается строительства и коммуникаций, здоровья, открытого государственного управления и персонального государства.
Эстония работает над тем, чтобы при претворении в жизнь зеленой и цифровой революции в центре внимания были принципы рыночной экономики и эффективно работающий внутренний рынок ЕС, на котором необходимо отказаться от влияющих на его функционирование правил в области государственной помощи и уменьшить административную нагрузку и требования к отчетности. Также важен переход на возобновляемую энергию и свободное движение товаров, услуг, людей, капитала и данных. Также подчеркивается важность приведения в порядок бюджетных правил ЕС и укрепления коммуникаций в области энергетики, транспорта и связи.
В предстоящий период Эстония продолжит при поддержке ЕС инвестиции в энергетическую безопасность, в том числе планируется как можно скорее довести до конца план по синхронизации электросетей стран Балтии с Центральной Европой и развивать морскую энергетику ветра. Важно не позднее 2030 года завершить строительство Rail Baltica.
Средства Европейского союза следует использовать в первую очередь для инвестиций в проекты, от которых может выиграть весь Европейский союз, будь то строительство международной инфраструктуры, укрепление внешней границы ЕС или развитие публичных цифровых услуг. Эстония работает над тем, чтобы процесс принятия решений в ЕС был инклюзивным и прозрачным для всех сторон, а также чтобы при внедрении европейских правовых актов в государственное право дело как правило ограничивалось бы достигнутой договоренностью.