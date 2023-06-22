Кая Каллас: необходимо добиться того, чтобы Европа была готова к бою

«В то время, когда Европа столкнулась с российской агрессией, с подачи Эстонии удалось достичь многих важных соглашений. Будь то решение поставить Украине миллион снарядов, дать Украине и Молдове статус страны-кандидата в ЕС или установить потолок цен на российскую нефть. Наши заметность и влияние растут, когда мы способны мыслить широко и новаторски и завоевать поддержку наших инициатив со стороны других членов Евросоюза», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

«Эстония выступает за Европу без серых зон. Мы поддерживаем пошаговую интеграцию стран-кандидатов в единый европейский рынок. В изменившейся ситуации с безопасностью необходимо повысить готовность Европейского союза к кризисам, улучшить его обороноспособность и добиться того, чтобы Европа была готова к бою. Есть сферы, в которых европейская экономика зависит от третьих стран – например, в том, что касается определенных полезных ископаемых и технологий. Мы должны стремиться к тому, чтобы ЕС в этих областях мог опереться на самого себя или тех партнеров, которым мы можем доверять. Также мы должны улучшить коммуникации в области энергетики, транспорта и связи как в Европейском союзе в целом, так и в нашем регионе», - привела Каллас примеры основных задач Эстонии в Европейском союзе на ближайшие годы.