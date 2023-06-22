Удар по Чонгарскому мосту: чем это грозит российской группировке на юге Украины

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, как следует из сообщений российских СМИ, ни слова не сказали об ударе по Чонгарскому мосту на заседании Совбеза России, там они снова говорили об украинском контрнаступлении.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев о том, чем важен Чонгарский мост для оккупационных войск на юге Украины

«Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему захваченные Россией территории Крыма и Херсонской области, сильно напоминает прошлогодние атаки ВСУ на мосты через Днепр. Они продолжались несколько месяцев, пока дорожное полотно не стало полностью непригодным для перемещения техники.

Ударами по Антоновскому мосту и мосту на дамбе Каховской ГЭС украинская армия нарушила снабжение херсонской группировки российских войск и поставила ее перед угрозой изоляции, следствием чего стал отход российских частей на левый берег.

Как и сейчас, удары по стратегическим мостам сопровождались активизацией действий сухопутных сил. Но есть и различия.

Через Чонгарский мост проходит лишь один из маршрутов снабжения российских войск, часть которых занимает позиции в Херсонской области, а другая занята отражением украинского наступления в Запорожье.