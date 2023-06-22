В Ида-Вирумаа находки в старом золоотвале положили начало масштабному проекту

«Весной ЕС принял решение, что к 2030 году до сорока процентов критически важного сырья должно поступать из собственного производства Евросоюза, и золоотвалы Ида-Вирумаа – хорошая возможность создать новую промышленность взамен угасающей сланцевой энергетики, – пояснил Салусте. – Если разумно обогатить миллиард тонн промышленных отходов Ида-Вирумаа, можно будет удовлетворить потребности всей Европы в различных материалах на 10–20 лет».

Профессор геологии и минералогии Тартуского университета Калле Кирсимяэ сказал, что для создания в Ида-Вирумаа новой отрасли экономики замкнутого цикла крайне важно иметь полное представление о том, сколько именно сырья и какого типа на самом деле скрыто в эстонских золоотвалах.

Именно эту работу и решили провести геологи Тартуского университета в сотрудничестве с Геологической службой Эстонии. Проект «Переработка твердых промышленных отходов в Ида-Вирумаа», который будет представлен Фонду справедливого перехода, находится в стадии подготовки, и помимо Ragn-Sells большой интерес к нему проявили еще семь предприятий. Помимо информации о составе золоотвалов, их интерес заключается и в поиске конкурентоспособных технологических решений. Наряду с химической промышленностью, отходы, безусловно, можно использовать в производстве удобрений и строительных материалов.