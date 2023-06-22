В Ида-Вирумаа находки в старом золоотвале положили начало масштабному проекту

Успешные буровые работы Ragn-Sells на старом золоотвале Ахтме заложили основу масштабного исследовательского проекта Тартуского университета, целью которого является получение представления о критически важном для предпринимателей сырье – оно может содержаться почти в сорока отвалах пустой породы и золоотвалах в Ида-Вирумаа, которые до сих пор стоят неиспользованными.
Ragn-Sells хочет открыть демонстрационный завод по обогащению сланцевой золы в Нарве в 2025 году. За последние четыре года в поиске дополнительных возможностей компания уже пробурила пять эстонских золоотвалов. Совсем недавно в Ахтме пробурили гору, принадлежащую Viru Keemia Grupp (VKG), где были получены столь примечательные результаты, что интерес к ним проявляют в европейских деловых и правительственных кругах.
«Результаты бурения подтверждают, что, как и золоотвалы Eesti Energia, золоотвал VKG в Ахтме содержит большое количество кальция, магния, железа, алюминия, кремния и прочего сырья. Среди него также имеется сырье, которое Евросоюз объявил критически важным, но добыча и переработка которого очень сильно загрязняют окружающую среду, – рассказал руководитель проекта Ragn-Sells OSA Алар Салусте. – Наши успешные испытания показывают, что эти простаивающие золоотвалы на самом деле являются настоящими сокровищницами, а с помощью инновационных решений все это сырье, столь важное для экономики Эстонии и Европы, можно успешно извлечь из золы и использовать повторно».
До сих пор нет точного представления о размерах эстонских сырьевых резервов. Существуют лишь подсчеты, что в почти 40 отвалах Ида-Вирумаа находится более одного миллиарда тонн различных отходов промышленности и горного дела, из которых порядка 600 миллионов тонн составляет сланцевая зола. Твердые отходы покрывают более 30 км2 территории Ида-Вирумаа, а в грунтовые воды просачиваются различные загрязняющие вещества. Таким образом, переработка отходов также даст важный положительный экологический эффект.
«Весной ЕС принял решение, что к 2030 году до сорока процентов критически важного сырья должно поступать из собственного производства Евросоюза, и золоотвалы Ида-Вирумаа – хорошая возможность создать новую промышленность взамен угасающей сланцевой энергетики, – пояснил Салусте. – Если разумно обогатить миллиард тонн промышленных отходов Ида-Вирумаа, можно будет удовлетворить потребности всей Европы в различных материалах на 10–20 лет».
Профессор геологии и минералогии Тартуского университета Калле Кирсимяэ сказал, что для создания в Ида-Вирумаа новой отрасли экономики замкнутого цикла крайне важно иметь полное представление о том, сколько именно сырья и какого типа на самом деле скрыто в эстонских золоотвалах.
Именно эту работу и решили провести геологи Тартуского университета в сотрудничестве с Геологической службой Эстонии. Проект «Переработка твердых промышленных отходов в Ида-Вирумаа», который будет представлен Фонду справедливого перехода, находится в стадии подготовки, и помимо Ragn-Sells большой интерес к нему проявили еще семь предприятий. Помимо информации о составе золоотвалов, их интерес заключается и в поиске конкурентоспособных технологических решений. Наряду с химической промышленностью, отходы, безусловно, можно использовать в производстве удобрений и строительных материалов.
«С запуском проекта, будет собрана вся доступная информация о золоотвалах, расположение и объемы ресурсов будут указаны в едином картографическом приложении, а в тех случаях, когда данных меньше всего и в то же время материал наиболее перспективен, будут начаты дополнительные исследования химического и минерального состава. Вместе с тем изучаются различные варианты использования. Если эстонской компетенции окажется недостаточно, будут привлечены и иностранные специалисты», - пояснил Кирсимяэ.