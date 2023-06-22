Поиски батискафа «Титан» вошли в решающую стадию: аппарат пока не обнаружен, запас кислорода может быть на исходе

По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность работы эхолотов.

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В последние двое суток надежды спасателей возложены только на снабженные камерами беспилотные подводные аппараты, сканирующие дно.

По мнению исследователя-подводника Дэвида Галло, на данном этапе спасти экипаж «Титана» может только чудо. Он объясняет, что даже если приборы засекут аппарат в самое ближайшее время, только спуск к нему займет несколько часов, не говоря о доставке его на поверхность.

Вся надежда на Victor 6000

Прошлым вечером по времени восточного побережья США французский исследовательский корабль «Аталант», доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000 - единственный в мире, способный работать на необходимой для поисков глубине. По оценкам специалистов, батискаф «Титан» мог опуститься на глубину 4000 метров.

Навигация аппарата осуществляется из диспетчерской на борту «Аталанта», этим занимается команда, которая работает круглосуточно, сменяясь каждые четыре часа.

По словам руководителей поисковой операции, они не теряют надежду, потому что Victor 6000 подключился к операции совсем недавно и его возможности еще не исчерпаны.

Он обладает уникальной маневренностью и способен передавать изображения с большой глубины. С помощью подобия двух механических щупалец он также сможет устранить препятствия, которые, возможно, мешают «Титану» всплыть на поверхность.