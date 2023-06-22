Поиски пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» вошли в решающую стадию, предупреждают спасатели. По их оценкам, запас кислорода на борту подводного аппарата может быть на исходе.
Поиски батискафа «Титан» вошли в решающую стадию: аппарат пока не обнаружен, запас кислорода может быть на исходе
К утру четверга Служба береговой охраны США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок. В поисках также участвуют спасательные службы Канады.
Эксперты предполагают, что запасы кислорода на борту должны были истечь в четверг утром.
Однако спасателей это не останавливает. В ответ на вопрос о кислороде представитель американской береговой охраны контр-адмирал Джон Маугер заявил британскому телеканалу Sky News: «Наши мысли по-прежнему – о членах экипажа и их семьях. Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, и хотя мы осознаем то, что касается времени, при этих поисках учитывается большое количество данных и информации».
Исследовательское судно «Полар принс», доставившее «Титан» на место погружения, потеряло с ним связь в воскресенье – через час и 45 минут после того, как аппарат начал спускаться к обломкам «Титаника».
Руководители поисковой операции говорят, что все еще не теряют надежды на благополучный исход, но признаются, что никакого прогресса в обнаружении «Титана» пока нет.
Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не был обнаружен.
По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность работы эхолотов.
В последние двое суток надежды спасателей возложены только на снабженные камерами беспилотные подводные аппараты, сканирующие дно.
По мнению исследователя-подводника Дэвида Галло, на данном этапе спасти экипаж «Титана» может только чудо. Он объясняет, что даже если приборы засекут аппарат в самое ближайшее время, только спуск к нему займет несколько часов, не говоря о доставке его на поверхность.
Вся надежда на Victor 6000
Прошлым вечером по времени восточного побережья США французский исследовательский корабль «Аталант», доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000 - единственный в мире, способный работать на необходимой для поисков глубине. По оценкам специалистов, батискаф «Титан» мог опуститься на глубину 4000 метров.
Навигация аппарата осуществляется из диспетчерской на борту «Аталанта», этим занимается команда, которая работает круглосуточно, сменяясь каждые четыре часа.
По словам руководителей поисковой операции, они не теряют надежду, потому что Victor 6000 подключился к операции совсем недавно и его возможности еще не исчерпаны.
Он обладает уникальной маневренностью и способен передавать изображения с большой глубины. С помощью подобия двух механических щупалец он также сможет устранить препятствия, которые, возможно, мешают «Титану» всплыть на поверхность.
Огни и камеры, установленные на борту Victor 6000, позволят команде надводного корабля видеть в режиме реального времени то, что находится на дне океана, на расстоянии, примерно равном теннисному корту.
Люди в батискафе
На борту батискафа находятся пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, занимающейся экспедициями к «Титанику», а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.
Двое из них – Пол-Анри Наржоле и Хэмиш Хардинг – являются членами Клуба исследователей, международной организации с вековой историей, занимающейся научными изысканиями.
Президент Клуба Ричард Гэрриот опубликовал пост в социальных сетях, в которых поблагодарил его членов за поддержку и работу по спасению экипажа «Титана».
По некоторой информации, Клуб исследователей оказывает финансовую поддержку, позволяющую подключить к спасательной операции максимальное количество судов и техники.
Угрозы внутри аппарата
Стремительное сокращение запасов кислорода – не единственная угроза жизни экипажа.
Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.
«По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете», – говорит в комментарии Би-би-си доктор Кен Ледес, эксперт по гипербарической медицине из университета Сент-Джонс в Ньюфаундленде.
Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждают врачи.
Бывший капитан подводной лодки британского Королевского флота Райан Рамзи рассказал Би-би-си, что внимательно изучил имеющиеся в открытом доступе видеоролики с деталями внутренней части «Титана» и не увидел на них скрубберов - устройств для очистки среды от вредных газов.
«На мой взгляд, это самая большая из имеющихся проблем», – считает Рамзи.
Кроме того, говорят эксперты, экипаж подвергается риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.
«Если они без сознания, они мало чем смогут себе помочь», – говорит доктор Кен Ледес, имея в виду, что, возможно, экипаж не в состоянии стучать изнутри аппарата, в то время как это могло бы помочь спасателям быстрее его обнаружить.