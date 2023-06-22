Рейнсалу о решении Госсуда отклонить жалобу оппозиции: по сути, это позволяет нарушать закон

«Если резюмировать, то решение Госсуда говорит о том, что обструкция в практике парламента есть, но у большинства есть право ее ограничивать, при этом не определяя границы. То есть Госсуд постановил, что для обеспечения дееспособности право на самоорганизацию, по сути, допускает нарушение Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу», – цитирует Рейнсалу Rus.ERR.