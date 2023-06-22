ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ ⟩ Департамент призывает контролировать продажу самодельного алкоголя

Налогово-таможенный департамент направил муниципалитетам письмо с предупреждением о том, что на летних массовых мероприятиях часто продают алкоголь домашнего приготовления без необходимого разрешения, за что можно получить штраф.
«Поскольку в летних мероприятиях принимает участие большое количество малых предприятий, мы считаем, что предварительное информирование с нашей стороны необходимо, - сказала пресс-секретарь департамента Карин Ульвик. - Мы хотим, чтобы предприятия, включая малый бизнес, знали о необходимых требованиях и инструкциях».