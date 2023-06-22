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ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ ⟩ Департамент призывает контролировать продажу самодельного алкоголя

Арвед Брейдакс
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Алкогольный напиток. Иллюстративное фото.
Алкогольный напиток. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Налогово-таможенный департамент направил муниципалитетам письмо с предупреждением о том, что на летних массовых мероприятиях часто продают алкоголь домашнего приготовления без необходимого разрешения, за что можно получить штраф.

«Поскольку в летних мероприятиях принимает участие большое количество малых предприятий, мы считаем, что предварительное информирование с нашей стороны необходимо, - сказала пресс-секретарь департамента Карин Ульвик. - Мы хотим, чтобы предприятия, включая малый бизнес, знали о необходимых требованиях и инструкциях».

Продажа алкоголя домашнего производства на ярмарках и других мероприятиях, не облагаемая акцизом, подрывает честную конкуренцию, поскольку товары торговцев, уплативших налог, стоят дороже.

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