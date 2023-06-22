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Пропал 73-летний Вальдор, полиция просит помощи

rus.postimees.ee
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Вальдор.
Вальдор. Фото: PPA

Полиция обращается за помощью в поисках 73-летнего Вальдора: сегодня около полудня он покинул дом призрения в Локса.

Рост Вальдора около 180 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы. Вальдор одет в серую рубашку и синие брюки. На нем также были черные подтяжки.

Пока неизвестно, в каком направлении Вальдор направился от дома призрения, который расположен на улице Таллинна. Известно лишь, что мужчина идет медленно и хромает. Возможно, Вальдор не в состоянии адекватно воспринимать окружающую обстановку.

Сейчас полиция разыскивает мужчину в окрестностях, к поискам привлечены кинологи с полицейскими собаками, в ближайшее время к поискам подключат вертолет.

Полиция просит всех, кто видел Вальдора после его исчезновения, позвонить по телефону 112.

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