Пропал 73-летний Вальдор, полиция просит помощи

Полиция обращается за помощью в поисках 73-летнего Вальдора: сегодня около полудня он покинул дом призрения в Локса.
Рост Вальдора около 180 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы. Вальдор одет в серую рубашку и синие брюки. На нем также были черные подтяжки.
Пока неизвестно, в каком направлении Вальдор направился от дома призрения, который расположен на улице Таллинна. Известно лишь, что мужчина идет медленно и хромает. Возможно, Вальдор не в состоянии адекватно воспринимать окружающую обстановку.
Сейчас полиция разыскивает мужчину в окрестностях, к поискам привлечены кинологи с полицейскими собаками, в ближайшее время к поискам подключат вертолет.
Полиция просит всех, кто видел Вальдора после его исчезновения, позвонить по телефону 112.