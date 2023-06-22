Пропал 73-летний Вальдор, полиция просит помощи

Рост Вальдора около 180 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы. Вальдор одет в серую рубашку и синие брюки. На нем также были черные подтяжки.

Пока неизвестно, в каком направлении Вальдор направился от дома призрения, который расположен на улице Таллинна. Известно лишь, что мужчина идет медленно и хромает. Возможно, Вальдор не в состоянии адекватно воспринимать окружающую обстановку.

Сейчас полиция разыскивает мужчину в окрестностях, к поискам привлечены кинологи с полицейскими собаками, в ближайшее время к поискам подключат вертолет.