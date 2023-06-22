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В начале июня над центром города подозрительно низко летал воздушный шар: им управлял пилот, погибший при крушении гирокоптера

Йенс Раавик
, журналист
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Фото: Lugeja foto

Группа людей, отдыхавших в центре Тарту, около четырех часов утра 11 июня заметила над головой сине-черно-белый воздушный шар, который, как показалось тем, кто его видел, летел подозрительно низко. Хотя представитель аэроклуба Keelutsoon, управляющего воздушным шаром, утверждает, что пилот не ошибся, спросить у него, что произошло, уже невозможно: это был Калев Тикк, который погиб на прошлой неделе.

Специального разрешения не было

Начальник отдела управления полетами Департамента транспорта Юллар Салумяэ пояснил, что согласно правилам полетов минимальная высота полета над населенными пунктами и густонаселенными районами составляет 300 метров, считая от самого высокого препятствия в радиусе 600 метров. По словам очевидцев, пролетавший над центром Тарту воздушный шар мог находиться на высоте в сто метров или даже ниже.

300 метров - это согласованная высота, установленная правилами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и применимая ко всем воздушным судам. «Основная опасность при низком полете - возможность столкновения с препятствиями», - прокомментировал Салумяэ.

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