В начале июня над центром города подозрительно низко летал воздушный шар: им управлял пилот, погибший при крушении гирокоптера

Группа людей, отдыхавших в центре Тарту, около четырех часов утра 11 июня заметила над головой сине-черно-белый воздушный шар, который, как показалось тем, кто его видел, летел подозрительно низко. Хотя представитель аэроклуба Keelutsoon, управляющего воздушным шаром, утверждает, что пилот не ошибся, спросить у него, что произошло, уже невозможно: это был Калев Тикк, который погиб на прошлой неделе.