Группа людей, отдыхавших в центре Тарту, около четырех часов утра 11 июня заметила над головой сине-черно-белый воздушный шар, который, как показалось тем, кто его видел, летел подозрительно низко. Хотя представитель аэроклуба Keelutsoon, управляющего воздушным шаром, утверждает, что пилот не ошибся, спросить у него, что произошло, уже невозможно: это был Калев Тикк, который погиб на прошлой неделе.
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В начале июня над центром города подозрительно низко летал воздушный шар: им управлял пилот, погибший при крушении гирокоптера
Специального разрешения не было
Начальник отдела управления полетами Департамента транспорта Юллар Салумяэ пояснил, что согласно правилам полетов минимальная высота полета над населенными пунктами и густонаселенными районами составляет 300 метров, считая от самого высокого препятствия в радиусе 600 метров. По словам очевидцев, пролетавший над центром Тарту воздушный шар мог находиться на высоте в сто метров или даже ниже.