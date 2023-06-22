«Новости в 7» за 22 июня: традиции и ритуалы Яанипяэва, день со спасателями, залежи ценных металлов в терриконах и секреты исследований Антарктиды

Сегодня в выпуске:

- Какие традиции и ритуалы языческого праздника Солнцестояния или Яанова дня сохранились до сих пор? Как эстоноземельцы планируют его отмечать и какие меры предосторожности следует соблюсти?

- Новости Эстонии: новый пакет государственной помощи Украине и решение государственного суда о правомочности обструкции в парламенте

- Лесные пожары, возгорания в квартирах и домах, поджоги травы и тополиного пуха, несчастные случаи, дорожные аварии и прочие происшествия. Наша съемочная группа знакомилась с нюансами работы спасателей, чтобы увидеть то, что обычно скрыто от глаз жителей страны

- На территории Северо-Востока насчитывается порядка сорока терриконов со сланцевой золой и выработанной породой из шахт. Они представляют собой не только угрозу экологии, но и содержат в себе немало полезных ископаемых.

- Мировые новости: про взрыв в центре Парижа и необычном видеоролике, рекламирующем Лиго.

- В честь своего юбилея британская антарктическая служба поделилась секретами работы и исследований. О том, как ученые работали в локдаун и сколько воды запасено во льдах южного континента - в нашем сюжете.