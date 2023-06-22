Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 июня: традиции и ритуалы Яанипяэва, день со спасателями, залежи ценных металлов в терриконах и секреты исследований Антарктиды
Сегодня в выпуске:
- Какие традиции и ритуалы языческого праздника Солнцестояния или Яанова дня сохранились до сих пор? Как эстоноземельцы планируют его отмечать и какие меры предосторожности следует соблюсти?
- Новости Эстонии: новый пакет государственной помощи Украине и решение государственного суда о правомочности обструкции в парламенте
- Лесные пожары, возгорания в квартирах и домах, поджоги травы и тополиного пуха, несчастные случаи, дорожные аварии и прочие происшествия. Наша съемочная группа знакомилась с нюансами работы спасателей, чтобы увидеть то, что обычно скрыто от глаз жителей страны
- На территории Северо-Востока насчитывается порядка сорока терриконов со сланцевой золой и выработанной породой из шахт. Они представляют собой не только угрозу экологии, но и содержат в себе немало полезных ископаемых.
- Мировые новости: про взрыв в центре Парижа и необычном видеоролике, рекламирующем Лиго.
- В честь своего юбилея британская антарктическая служба поделилась секретами работы и исследований. О том, как ученые работали в локдаун и сколько воды запасено во льдах южного континента - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 июня.