Из-за неисправности парома нарушена связь между островом и материком: очередь из машин растянулась почти на два километра

«На пароме Regula произошел технический сбой в системе управления, и в данный момент судно не может выйти в море. Команда работает над поиском и устранением этого сбоя. Мы доставляем всех пассажиров на Муху и Сааремаа на основных судах. Мы просим пассажиров о понимании и терпении», - сказала управляющая отделом обслуживания и сбыта член правления TS Laevad Катрин Арон.

Как сообщает TS Laevad, в Виртсу очередь ожидающих парома машин в четверг вечером растянулась почти на два километра.

«Очередь составляет 1,8 километра. До поселка Виртсу 600 метров», - сказал начальник службы обслуживания линии TS Laevad Виртсу-Куйвасту Велло Рунталь, подсчитавший, что последним в этой очереди машинам придется ждать больше трех часов.

Рунталь подтвердил, что всех ожидающих в очереди переправят через пролив, и для этого паромы будут ходить даже ночью. «Тем, кто стоит в очереди, рекомендую запастись едой и водой, - сказал Рунталь. - Например, если у кого-то есть билет на паром, отправляющийся в полночь, я рекомендую прийти в порт за полчаса до отправления судна. На стоянке в задней части порта Виртсу есть место для парковки, а кто захочет, может и дойти до парома», - сказал Рунталь.