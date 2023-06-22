Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год

В прошлом году показатель составлял 132 года, то есть полного равноправия полов стоит ожидать ранее 2154 года.

ВЭФ рассчитывает Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва) с 2006 года в четырех основных областях: образование, здравоохранение и вероятная продолжительность жизни, экономика и карьера, а также политические права. В последнее исследование вошли данные из 146 государств.

«Мы по-прежнему теряем целое поколение на пути к гендерному равенству, и, по сути, прогресс застопорился», - заявила CNBC управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Несмотря на то, что последние два года женщины более активно выходят на рынок труда, уровень безработицы среди них остается более высоким и составляет 4,5% по всему миру по сравнению с 4,3% у мужчин.

Как и все последние годы, рейтинг продолжают возглавлять государства Северной Европы. Исландия остается страной с наиболее выраженным равенством полов в мире (91,2%), за ней следуют Норвегия (87,9%) и Финляндия (86,3%), а Швеция (81,5%) занимает пятое место.

На четвертой позиции расположена Новая Зеландия (85,6%), места с шестого по десятое занимают Германия (81,5%), Никарагуа (81,1%), Намибия (80,2%), Литва (80%), Бельгия (79,6%).