В районе поисков батискафа «Титан» обнаружены обломки.

Их обнаружил поисковый подводный аппарат в районе крушения «Титаника». Принадлежат ли обломки «Титану» - неизвестно.

Эксперты оценивают полученную информацию и обещают сообщить подробности позднее.

Ранее спасатели сообщили, что поиски батискафа вошли в решающую стадию, поскольку запас кислорода на борту должен быть на исходе.

Эксперты сказали Би-би-си, что определить точное время, когда закончится кислород, невозможно, и его может хватить на большее время, чем предполагается.

В четверг Береговая охрана США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок.

Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не обнаружили. По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность эхолотов.

Тем не менее, участники операции, в которой участвуют американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы, сосредоточили усилия в непосредственной близости от места, где были засечены шумы.

Глубоководный аппарат

В четверг французский исследовательский корабль L'Atalante доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000 - единственный в мире, способный работать на необходимой для поисков глубине.

По оценкам специалистов, батискаф «Титан» мог опуститься на глубину 4000 метров.

Victor 6000 обладает уникальной маневренностью и способен передавать изображения с большой глубины. С помощью подобия двух механических щупалец он также сможет устранить препятствия, которые, возможно, мешают «Титану» всплыть на поверхность.

Исследовательское судно Polar Prince, доставившее «Титан» на место погружения, потеряло с ним связь в воскресенье - через час и 45 минут после того, как аппарат начал спускаться к обломкам «Титаника».