ПОТЕРИ УРОЖАЯ НЕИЗБЕЖНЫ ⟩ Фермеры ожидают от правительства помощи, чтобы уменьшить ущерб от засухи

Описывая сложившуюся ситуацию в отрасли, председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Антс Ноот сказал, что из-за засухи последних нескольких недель потери урожая в этом году неизбежны. «Ситуация немного отличается от региона к региону, но, скорее всего, это коснется всех», - подтвердил Ноот. Он добавил, что сейчас засуха является общеевропейской проблемой, а в южных странах возможные потери урожая оцениваются в 50-80 процентов.

«Ситуация в сельскохозяйственном секторе стала довольно напряженной, и есть ряд острых вопросов, требующих решения. К этому добавляются падение цен на молоко, волатильность цен на средства производства, недавние ночные заморозки и прочее. Хорошей новостью является то, что министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС приняли принципиальное решение о предоставлении кризисной помощи. Переговоры об условиях, конечно, займут некоторое время, но мы как палата сделаем все возможное, чтобы наши предприниматели не остались в стороне», - сказал Ноот.

После встречи член совета Сельскохозяйственно-торговой палаты Яак Ляэнеметс сказал, что приглашение министра регионального развития на заседание поступило в нужный момент, поскольку представители фермеров также хотели встретиться, чтобы обсудить ситуацию, вызванную ущербом от засухи.

«Целью встречи было дать министру представление о ситуации в секторе и найти пути получения поддержки от государства. Сегодня мы еще не приняли никаких конкретных обещаний или решений, но вынесли темы для обсуждения», - сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что сложные погодные условия ставят вопрос о том, сделали ли фермеры все возможное для снижения рисков засухи. «Способность предвидеть риски и предпринять необходимые шаги, чтобы избежать их, - это вопрос, с которым фермеры и животноводы сталкиваются постоянно, - сказал он. - Хорошо, когда государственная помощь приходит тогда, когда все остальные меры уже использованы. Так мы можем быть уверены, что осенью на столе будет достаточно качественной отечественной еды по доступной для всех цене».