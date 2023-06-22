ПОТЕРИ УРОЖАЯ НЕИЗБЕЖНЫ ⟩ Фермеры ожидают от правительства помощи, чтобы уменьшить ущерб от засухи

Сегодня члены Сельскохозяйственно-торговой палаты встретились с министром регионального развития Мадисом Калласом, чтобы обсудить масштабы ущерба, нанесенного продолжительной засухой, и возможную кризисную помощь отрасли.
Описывая сложившуюся ситуацию в отрасли, председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Антс Ноот сказал, что из-за засухи последних нескольких недель потери урожая в этом году неизбежны. «Ситуация немного отличается от региона к региону, но, скорее всего, это коснется всех», - подтвердил Ноот. Он добавил, что сейчас засуха является общеевропейской проблемой, а в южных странах возможные потери урожая оцениваются в 50-80 процентов.
«Ситуация в сельскохозяйственном секторе стала довольно напряженной, и есть ряд острых вопросов, требующих решения. К этому добавляются падение цен на молоко, волатильность цен на средства производства, недавние ночные заморозки и прочее. Хорошей новостью является то, что министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС приняли принципиальное решение о предоставлении кризисной помощи. Переговоры об условиях, конечно, займут некоторое время, но мы как палата сделаем все возможное, чтобы наши предприниматели не остались в стороне», - сказал Ноот.
После встречи член совета Сельскохозяйственно-торговой палаты Яак Ляэнеметс сказал, что приглашение министра регионального развития на заседание поступило в нужный момент, поскольку представители фермеров также хотели встретиться, чтобы обсудить ситуацию, вызванную ущербом от засухи.
«Целью встречи было дать министру представление о ситуации в секторе и найти пути получения поддержки от государства. Сегодня мы еще не приняли никаких конкретных обещаний или решений, но вынесли темы для обсуждения», - сказал Ляэнеметс.
Он добавил, что сложные погодные условия ставят вопрос о том, сделали ли фермеры все возможное для снижения рисков засухи. «Способность предвидеть риски и предпринять необходимые шаги, чтобы избежать их, - это вопрос, с которым фермеры и животноводы сталкиваются постоянно, - сказал он. - Хорошо, когда государственная помощь приходит тогда, когда все остальные меры уже использованы. Так мы можем быть уверены, что осенью на столе будет достаточно качественной отечественной еды по доступной для всех цене».
Участники совещания признали необходимость введения чрезвычайной погодной ситуации, чтобы можно было принять экстренные меры, помогающие выжить сельскохозяйственному сектору.