Почему мы почти никогда не слышим о кибератаках Запада?

В списке есть и раздел: «НАТО», в который входят группы с такими кодовыми именами, как Longhorn, Snowglobe и Gossip Girl, но он существенно меньше, нежели разделы о других странах и регионах.

Точно и аккуратно

Еще одной причиной отсутствия информации о западных кибератаках может быть то, что они проводятся более осторожно и наносят меньший побочный ущерб, считает наш собеседник.

«Западные страны склонны проводить свои кибероперации более точным и стратегическим образом, в отличие от более агрессивных и масштабных атак, характерных для таких стран, как Иран и Россия», - отметил эксперт.

Еще один аспект, объясняющий недостаток публикаций о западных кибератаках, - это репутация.

Легко отмахнуться от обвинений, выдвигаемых Россией, или Китаем, потому что эти страны редко предоставляют какие бы то ни было доказательства, а степень доверия к их словам невелика.