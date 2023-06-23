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Circle K: рост цен на топливо может продолжиться

rus.postimees.ee
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

Руководство Circle K Eesti предупреждает о возможном повышении стоимости моторного топлива – компания не исключает, что цены на сырую нефть скоро вновь пойдут в рост, пишет dv.ee.

Как отмечает менеджер Circle K Eesti по ценам на моторное топливо Индрек Сасси, мировые цены на нефть пока остаются довольно стабильными, однако рынки ожидают скорых изменений.

В течение недели цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне 73-77 долларов за баррель.

По словам Сасси, на сырьевые цены влияет целый ряд факторов, в том числе неопределенные перспективы китайской экономики, политика центробанков в США и Европе, а также дальнейшие планы ОПЕК по снижению нефтедобычи.

Как отметил Сасси, вопрос сегодня в том, подтолкнет ли вверх мировые цены на нефть последнее решение Саудовской Аравии о сокращении добычи на миллион баррелей в день, начиная с июля нынешнего года.

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