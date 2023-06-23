Circle K: рост цен на топливо может продолжиться

Как отмечает менеджер Circle K Eesti по ценам на моторное топливо Индрек Сасси, мировые цены на нефть пока остаются довольно стабильными, однако рынки ожидают скорых изменений.

В течение недели цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне 73-77 долларов за баррель.

По словам Сасси, на сырьевые цены влияет целый ряд факторов, в том числе неопределенные перспективы китайской экономики, политика центробанков в США и Европе, а также дальнейшие планы ОПЕК по снижению нефтедобычи.