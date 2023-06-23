Обломки пропавшего батискафа «Титан» обнаружили в 500 метрах от «Титаника»

Экипаж Polar Prince не сразу поставил в известность Береговую охрану США о том, что связь с «Титаном» прервалась: их уведомили об этом примерно восемь часов спустя. После этого командный центр ведомства в Бостоне начал координировать поисковую операцию, в которой принимало участие несколько стран.

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Сначала батискаф искали эхолотами, затем доставили на место беспилотные спускаемые аппараты, способные работать на большой глубине.

Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.

В этом районе также были размещены гидроакустические буи.

В четверг поиски батискафа вошли в решающую стадию, поскольку запас кислорода на борту должен был быть на исходе.

Береговая охрана США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок.

Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не обнаружили. Тем не менее, участники операции сосредоточили усилия в непосредственной близости от места, где были засечены шумы.