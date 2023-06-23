В пятницу и субботу будут подняты государственные флаги

В пятницу в честь Дня победы и в субботу в честь древнего праздника Иванова дня будут подняты государственные флаги.
В пятницу в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешивают государственные флаги, которые не будут спускать на Иванову ночь, флаги также будут развеваться в Иванов день, в субботу. Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.
В ночь на Иванов день флаги не спускают.
23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев. В 103-ю годовщину битвы День победы означает прежде всего то, что мы знаем, что действуя умело и последовательно, мы можем добиться всего, в том числе победить превосходящего противника.
В пятницу центром празднования Дня победы станет Вильянди. День начинается в 7 часов утра с поднятия государственного флага перед мэрией, в 9 часов утра последует торжественное открытие памятника павшим в Освободительной войне, а в 11 часов начинается парад.
На параде президент республики передаст Огонь победы Кайтселийту и Найскодукайтсе, они доставят Огонь в свои регионы. Огонь победы зажигается утром во время парада, объединяя Пламя Легенды и Пламя Памяти. В качестве новшества Огонь победы примет и представитель подразделения киберзащиты Кайтселийта.
В Вильянди в торжественнном построении примут участие Кайтселийт, Найскодукайтсе, Кодутютред и Нооред коткад из Южного оборонительного округа, а также партнеры из Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента. Из союзных и партнерских стран в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции. Марши исполнят три оркестра – оркестр Пярнуской дружины, сводный оркестры Таллиннской и Йыгеваской дружины и Военный оркестр Военного музея. Кроме того, на параде будет и духовой оркестр дружины Сакала.
Кульминацией празднования Дня Победы станет в 12 часов выставка техники на парковках городских стадионов Вильянди, где можно будет увидеть технику Кайтселийта, сил обороны и союзников.
Суббота - Иванов день, древний летний праздник, один из самых важных праздников года в народном календаре. К Иванову дню белые летние ночи достигают своего максимума, а весенние работы подходят к окончанию. В обычае собираться 23 июня на совместный летний праздник у костра.
В связи с крайне высокой пожароопасностью запрещается разводить костры на участках с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Запрещено разведение открытого огня и в лесных массивах RMK. Спасательный департамент советует в этом году не разводить костер Иванова дня.