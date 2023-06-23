В пятницу и субботу будут подняты государственные флаги

В пятницу в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешивают государственные флаги, которые не будут спускать на Иванову ночь, флаги также будут развеваться в Иванов день, в субботу. Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.

В ночь на Иванов день флаги не спускают.

23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев. В 103-ю годовщину битвы День победы означает прежде всего то, что мы знаем, что действуя умело и последовательно, мы можем добиться всего, в том числе победить превосходящего противника.

В пятницу центром празднования Дня победы станет Вильянди. День начинается в 7 часов утра с поднятия государственного флага перед мэрией, в 9 часов утра последует торжественное открытие памятника павшим в Освободительной войне, а в 11 часов начинается парад.

На параде президент республики передаст Огонь победы Кайтселийту и Найскодукайтсе, они доставят Огонь в свои регионы. Огонь победы зажигается утром во время парада, объединяя Пламя Легенды и Пламя Памяти. В качестве новшества Огонь победы примет и представитель подразделения киберзащиты Кайтселийта.