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Еврокомиссия ужесточает борьбу с мошенниками в сфере онлайн-торговли

rus.postimees.ee
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Работа за ноутбуком.
Работа за ноутбуком. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Европейская комиссия обещает крупнейшую за последние полвека таможенную реформу, включая создание единого европейского таможенного управления, пишут «Деловые ведомости».

С начала пандемии коронавируса в сфере онлайн-торговли наблюдался взрывной рост. Объемы импорта значительно увеличились не только в пределах ЕС, но и из третьих стран.

По оценкам Европейской комиссии, из-за различных мошенничеств с налогом с оборота страны ЕС недополучают в общей сложности около 50 млн евро в год.

Еврокомиссия создаст единое европейское таможенное управление, а также платформу для обмена данными, чтобы все 27 государств-членов могли применять новые правила на равной основе.

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