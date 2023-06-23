Еврокомиссия ужесточает борьбу с мошенниками в сфере онлайн-торговли

С начала пандемии коронавируса в сфере онлайн-торговли наблюдался взрывной рост. Объемы импорта значительно увеличились не только в пределах ЕС, но и из третьих стран.

По оценкам Европейской комиссии, из-за различных мошенничеств с налогом с оборота страны ЕС недополучают в общей сложности около 50 млн евро в год.