Фото ⟩ Бдительный человек помог полиции поймать пьяного водителя

Полицейские, отреагировавшие на вызов, обнаружила в кювете автомобиль Audi, предполагаемый водитель которого - мужчина лет сорока - был на заднем сиденье. Звонивший в Центр тревоги Кеннет, который был свидетелем происшествия и ждал полицию на месте происшествия, рассказал Virumaa Teataja, что машина подъехала со стороны Витна и сначала остановилась на обочине.

«Он проехал еще немного по шоссе, пока на прямой дороге не угодил в кювет. Я пошел посмотреть, все ли с ним в порядке, и когда открыл водительскую дверь, понял, что мужчина может быть пьян. Он также наложил в штаны», - рассказал очевидец.

Полицейский патруль установил, что мужчина был пьян, и его доставили в отделение полиции для дальнейших мероприятий.