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Фото ⟩ Бдительный человек помог полиции поймать пьяного водителя

Кевин Вольтер
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Полиция задержала пьяного водителя.
Полиция задержала пьяного водителя. Фото: Kevin Volter

Накануне Дня победы, 22 июня, в 19.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сакуссааре в волости Хальяла на втором километре дороги Вийтна-Кольяку автомобиль съехал с дороги.

Полицейские, отреагировавшие на вызов, обнаружила в кювете автомобиль Audi, предполагаемый водитель которого - мужчина лет сорока - был на заднем сиденье. Звонивший в Центр тревоги Кеннет, который был свидетелем происшествия и ждал полицию на месте происшествия, рассказал Virumaa Teataja, что машина подъехала со стороны Витна и сначала остановилась на обочине.

«Он проехал еще немного по шоссе, пока на прямой дороге не угодил в кювет. Я пошел посмотреть, все ли с ним в порядке, и когда открыл водительскую дверь, понял, что мужчина может быть пьян. Он также наложил в штаны», - рассказал очевидец.

Полицейский патруль установил, что мужчина был пьян, и его доставили в отделение полиции для дальнейших мероприятий.

В полиции напоминают, что перед тем, как сесть за руль, крайне важно убедиться в своей трезвости. Если сомневаетесь, не садитесь за руль. Если вы видите, что кто-то собирается в нетрезвом виде сесть за руль, вы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Если вы сами не можете это сделать, звоните по номеру 112.

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