Несомненно, электросамокаты являются одним из самых удобных способов перемещения по улицам города. Впрочем, в очень большой степени безопасность зависит от сознательности водителя. Читатель TVNET , пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем опыте - он до сих пор не восстановился после аварии на электросамокате.

Янис (имя изменено) попал в очень тяжелую аварию на электросамокате летом прошлого года, когда ехал с работы домой. Пострадавший говорит, что ему повезло, поскольку в больнице в то время дежурил глава отделения, хирург. «Он спустился ко мне и сказал: "Ты не можешь представить, что ты с собой сделал!". Я тихо лежал и ничего не говорил. И тогда у меня появилось плохое предчувствие...»