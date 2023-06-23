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Фирма известного реформиста уже шестой год копит долг перед налоговой

rus.postimees.ee
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Ээрик-Нийлес Кроссь.
Ээрик-Нийлес Кроссь. Фото: Erik Prozes

Компания Kõue Mõis OÜ, принадлежащая известному члену Партии реформ Ээрику-Нийлесу Кроссю, шестой год подряд имеет задолженность перед государством, пишут «Деловые ведомости».

Также у нее крупные долги перед компанией с Британских Виргинских островов, концерном Маргуса Линнамяэ и неким французским кредитором.

Налоговая задолженность Kõue Mõis образовалась еще в феврале 2018 года, сейчас она составляет 174 000 евро, но при этом отсутствуют какие-либо данные о том, чтобы должник оспаривал это требование либо рассрочил его.

Kõue Manor OÜ владеет тремя объектами недвижимости в деревне Трийги Харьюского уезда. На все из них в январе 2020 года было выдано запретительное уведомление в пользу Налогово-таможенного департамента.

Читайте подробнее на dv.ee.

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