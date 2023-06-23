МОК лишил признания Международную боксерскую ассоциацию

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA признание из-за финансового и управленческого кризиса в боксерской ассоциации. Он потребовал от нее провести реформы и отстранил от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. IBA также не будет допущена к организации боксерских олимпийских турниров в Париже 2024 года и Лос-Анджелесе 2028 года. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, отзыв признания IBA был единственным возможным решением, поскольку ассоциация не выполнила поставленных перед ней требований.

IBA назвала решение МОК колоссальной ошибкой

Реагируя на лишение признания, IBA заявила, что МОК «совершил колоссальную ошибку», «обнажив свою истинную политизированную натуру». «Мы не можем скрывать тот факт, что сегодняшнее решение является катастрофическим для мирового бокса и вопиющим образом противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в интересах бокса и спортсменов», - говорится в заявлении.