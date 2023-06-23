Карис: существование государства требует достойного поведения от тех, кому много доверено

«Очень молодое эстонское государство было вынуждено защищать свою свободу на поле боя, когда наша страна была измучена продолжавшейся более четырех лет мировой войной, экономическим хаосом и политической нестабильностью. Но в это крайне сложное военное время Эстонская Республика твердо шла демократическим путем. Избрали Учредительное собрание, которое вопреки спорам и разногласиям, даже опираясь на них, принялось строить свободное государство, - напомнил Карис. - Им это удалось потому, что несмотря на разногласия они были согласны в одном: только свободная Эстония гарантирует выживание наших языка и культуры и нас самих во все времена».

По словам Кариса, об этом стоит помнить. «Наши дальнейшее существование и успех требуют большей ответственности и достоинства от тех, кому много доверено. Противоположное поведение пятнает репутацию нашей государственной власти в глазах наших людей. Потихоньку подрывает наше государство, свободу и демократический уклад. Разочарование за разочарованием и растерянность за растерянностью, словно камень за камнем могут в конце концов скопиться в то, что оттолкнет людей от своего государства. Не от своих земли и народа, а государства», - сказал Карис.

«Мы не должны позволить разочарованию вырасти, а государству уйти в дрейф. Именно сегодня и здесь, на открытии монумента павшим в Освободительной войне, самое подходящее место четко и однозначно напомнить об этом. Рийгикогу, правительству, местным самоуправлениям и мне самому — всем, кого граждане избрали или назначили править», - отметил президент.

«Потому что это монумент тем многим эстоноземельцам, которые понимали, что только наше собственное независимое и демократическое государство лучше всего позволит существовать и развиваться нашим языку и культуре, нашим свободам и жизненному укладу», - сказал Карис.