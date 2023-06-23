Галерея ⟩ Поднятие флага, парад и концерты: в Эстонии отмечают День победы

В пятницу, 23 июня, в Вильянди рано утром был открыт монумент павшим в Освободительной войне. После чего в 11 часов начался парад ополчения Кайтселийта в честь Дня победы.
Президент Алар Карис, выступая в пятницу утром на открытии монумента павшим в Освободительной войне в Вильянди, что стабильное существование эстонского государства требует достойного поведения от тех, кому много доверено.
«Очень молодое эстонское государство было вынуждено защищать свою свободу на поле боя, когда наша страна была измучена продолжавшейся более четырех лет мировой войной, экономическим хаосом и политической нестабильностью. Но в это крайне сложное военное время Эстонская Республика твердо шла демократическим путем. Избрали Учредительное собрание, которое вопреки спорам и разногласиям, даже опираясь на них, принялось строить свободное государство, - напомнил Карис. - Им это удалось потому, что несмотря на разногласия они были согласны в одном: только свободная Эстония гарантирует выживание наших языка и культуры и нас самих во все времена».
По словам Кариса, об этом стоит помнить. «Наши дальнейшее существование и успех требуют большей ответственности и достоинства от тех, кому много доверено. Противоположное поведение пятнает репутацию нашей государственной власти в глазах наших людей. Потихоньку подрывает наше государство, свободу и демократический уклад. Разочарование за разочарованием и растерянность за растерянностью, словно камень за камнем могут в конце концов скопиться в то, что оттолкнет людей от своего государства. Не от своих земли и народа, а государства», - сказал Карис.
«Мы не должны позволить разочарованию вырасти, а государству уйти в дрейф. Именно сегодня и здесь, на открытии монумента павшим в Освободительной войне, самое подходящее место четко и однозначно напомнить об этом. Рийгикогу, правительству, местным самоуправлениям и мне самому — всем, кого граждане избрали или назначили править», - отметил президент.
«Потому что это монумент тем многим эстоноземельцам, которые понимали, что только наше собственное независимое и демократическое государство лучше всего позволит существовать и развиваться нашим языку и культуре, нашим свободам и жизненному укладу», - сказал Карис.
«Глава Вильяндиского батальона добровольцев Антс Курвитс описывал первых добровольцев Освободительной войны такими словами: "Эти юные школьники пробудили в широких массах веру в то, что наша борьба – не последнее отчаянное сопротивление умирающего, а защита жизнеспособным народом своих человеческих прав и свободы". Своих человеческих прав и свободы, чтобы демократическая Эстония продолжала существовать во все времена», - заключил Карис.
В пятницу в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешивают государственные флаги, которые не будут спускать на Иванову ночь, флаги также будут развеваться в Иванов день, в субботу. Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.
В ночь на Иванов день флаги не спускают.
23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев. В 103-ю годовщину битвы День победы означает прежде всего то, что мы знаем, что действуя умело и последовательно, мы можем добиться всего, в том числе победить превосходящего противника.
В пятницу центром празднования Дня победы станет город Вильянди. День начался в 7 часов утра с поднятия государственного флага перед мэрией, в 9 часов утра состоялось торжественное открытие памятника павшим в Освободительной войне, а в 11 часов начался парад ополчения Кайтселийта.
На параде президент республики передал Огонь победы Кайтселийту и Найскодукайтсе, они доставят Огонь в свои регионы. Огонь победы зажигается утром во время парада, объединяя Пламя Легенды и Пламя Памяти. В качестве новшества Огонь победы примет и представитель подразделения киберзащиты Кайтселийта.