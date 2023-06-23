Алар Карис ⟩ Российская агрессия повысила желание сражаться за Эстонию среди тех, чей родной язык не является эстонским

Передовая оборонительная позиция НАТО, где каждый союзник будет защищен с первого метра, принесет на восточный фланг НАТО больше союзнических войск, их возможностей и оборудования. Но упомянутое также требует от нас большей готовности, чтобы принять все это. Такая военная позиция исходит из совместного анализа НАТО того масштаба военной мощи, которая нужна нам здесь, в Эстонии, для отражения атаки противника на месте. Только реализуя эти решения, мы можем убедить нашего противника в том, что любая военная провокация потерпит неудачу.

Для обеспечения такой позиции сдерживания и обороны Эстония и все члены НАТО должны увеличить объем инвестиций в свои вооруженные силы, вооружение, оборудование и инфраструктуру. В 2022 году расходы Европы на оборону впервые превысили уровень 1989 года. Весь Запад реагирует на ухудшение обстановки в сфере безопасности и в долгосрочной перспективе готовится к тому, что мир станет более опасным. Учитывая, что с Россией, завязшей в агрессивной войне, нельзя вести переговоры и что агрессора сможет остановить только его поражение.