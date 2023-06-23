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Кризис ⟩ От трудностей с выплатами и банкротства спасет только объявление чрезвычайной ситуации

rus.postimees.ee
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Из-за засухи коровам грозит нехватка кормов и скотобойня.
Из-за засухи коровам грозит нехватка кормов и скотобойня. Фото: Mihkel Maripuu

Земледельцы из-за экстремальных погодных условий хотят объявления чрезвычайной ситуации, поскольку это поможет предприятиям более гибко выполнять свои обязательства.

Нынешний сельскохозяйственный сезон характеризуется холодной весной и чрезвычайно малым количеством осадков в мае и июне, что сделало ситуацию критической. Непосредственно страдают производители зерновых культур, садоводство и производители кормовых культур. В самой тяжелой ситуации находятся животноводы, нуждающиеся в кормах. Подсчитано, что объемы первых заготовок силоса будут значительно меньше, и видно, что вторая партия тоже будет скромнее обычного.

«Наша обязанность - поддерживать продовольственную безопасность и насколько возможно помогать животноводам и земледельцам», — сказал министр регионального развития Мадис Каллас после внеочередного круглого стола, на котором он встретился с представителями Министерства сельской жизни, PRIA и Maaelu Edendamise SA.

Наша обязанность - поддерживать продовольственную безопасность и насколько возможно помогать животноводам и земледельцам

Мадис Каллас

«Мы попросили представителей сектора направить в министерство дополнительную информацию о необходимости объявления чрезвычайной ситуации. Решение об объявлении правительство примет на основе информации Министерства сельской жизни», - пообещал Каллас.

Помощь может прийти из Европы

Представитель PRIA призвал предприятия, у которых есть обязательства перед ними, но которые не в состоянии выполнить свои обязательства, как можно скорее проинформировать ведомство об этом для поиска решений.

Проблемы сектора можно временно решить с помощью кредитов и поручительства Maaelu Edendamise SA. Предприятия, у которых есть проблемы с кормами для животных, определенно могут подумать об этом.

Европейская комиссия из-за чрезвычайных погодных условий и последствий войны в Украине рассматривает возможность предоставления странам пакета помощи.

«Мы ждем того, каким будет третий пакет помощи, выделяемый комиссией из сельскохозяйственного резерва, мы обязательно будем держать сектор в курсе событий», - добавил Каллас.

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