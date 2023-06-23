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Галерея ⟩ На пляже появились произведения искусства из подручных материалов

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Более наблюдательные отдыхающие наверняка заметили, что на пляже Валгеранна примерно в километре от гостевого дома Doberani Rannamaja на прибрежной полосе соорудили различные скульптуры.

Например, отдыхающие могут полюбоваться скульптурами из глины, камней и древесины.

Скульптура между камышами Валгеранна.
Скульптура между камышами Валгеранна. Фото: Johanna Roos

Полина, которая отдыхала на пляже Валгеранна с детьми, рассказала, что видела, как мужчина и женщина наводят порядок на пляже, а потом из собранного делают различные скульптуры, которые никого не оставляют равнодушными и привлекают к себе внимание прохожих. 

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