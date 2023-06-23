Галерея ⟩ На пляже появились произведения искусства из подручных материалов

Полина, которая отдыхала на пляже Валгеранна с детьми, рассказала, что видела, как мужчина и женщина наводят порядок на пляже, а потом из собранного делают различные скульптуры, которые никого не оставляют равнодушными и привлекают к себе внимание прохожих.