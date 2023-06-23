Пт, 23.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эксперимент ⟩ 75 градусов! Палящее солнце за считаные часы превращает салон машины в сауну

Лийна Лудвиг
,
Facebook Twitter
Comments
В салоне машины, стоявшей под палящим солнцем с раннего утра, днем ​​было зафиксировано 75 градусов. В то же время температура воздуха составляла 28,9 градуса.
В салоне машины, стоявшей под палящим солнцем с раннего утра, днем ​​было зафиксировано 75 градусов. В то же время температура воздуха составляла 28,9 градуса. Фото: Kristjan Teedema

Хотя в четверг над Эстонией прошли долгожданные дожди, жаркое лето продолжается.

Если 25-градусная погода уже вполне терпима для человека, привыкшего к прошлой засухе, то палящее солнце все равно сделает свое дело. Оно нагревает все, что попадется ему на пути. В частности, темные металлы и другие материалы активно поглощают лучи. Они отлично проводят тепло. Поэтому неудивительно, что салон темного автомобиля, с утра стоящего на стоянке на самом солнцепеке, к полудню уже напоминает сауну.

«75 градусов», – заявил спасатель Март Либлик, который с помощью тепловизора замерил температуру в салоне автомобиля, который шесть часов простоял на солнце перед спасательным центром на улице Александри. Температура поверхности асфальта рядом с машиной достигала 54 градусов. «По словам производителя, погрешность прибора может составлять плюс-минус четыре градуса. Если вы хотите точных данных, у вас должен быть профессиональный инструмент», – отметил он.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх