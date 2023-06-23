Кая Каллас в День победы: Эстония – государство, в котором ценят свободу

Премьер-министр сказала, выступая у подножия вновь открытого памятника свободе в Вильянди, что Освободительная война – это яркий пример того, как единство и вера в общую цель становятся залогом успеха.

«Мы впервые боролись за свое государство и свою свободу больше ста лет назад, а затем вновь прошли через это 32 года назад. Многие из нас, в том числе я сама, принадлежим к поколению, которое помнит, что значит жить, не имея свободы. Жители Эстонии хорошо знают, что свобода – это не нечто само собой разумеющееся, за нее нужно бороться, но она того стоит», - сказала премьер-министр.

Каллас в Вильянди. 23 июня 2023 год. Фото: коммуникационное бюро правительства

Каллас подчеркнула, что среди царящей в мире неопределенности Эстония сегодня хорошо защищена. По словам премьер-министра, эстонцы понимают, что государственная оборона начинается с каждого из нас и нашей готовности отстаивать свою свободу.

«Хорошо, что готовность эстонского общества к обороне очень высока. Я благодарю всех, кто вносит свою лепту в оборону и обеспечение внутренней безопасности Эстонии в качестве профессионалов, резервистов или добровольцев, понимающих членов семьи и работодателей. Ваша заслуга неоценима», - отметила Каллас.

Премьер-министр добавила, что наша мотивация и усилия по укреплению обороны дают четкий сигнал: Эстония – это государство, в котором ценят свободу и готовы без сомнений ее защищать.

Говоря о высокой цене свободы, Каллас подчеркнула, что всего за 1300 километров от Вильянди идут кровавые бои, жертвами российского террора и военных преступлений становятся невинные люди.