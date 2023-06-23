В Литве придумали еще один способ борьбы с российской пропагандой

«Это решение принято с учетом и в соответствии с регламентом Совета Европейского союза (ЕС), применяющего ограничительные меры в отношении распространения дезинформации и пропаганды против Европейского союза и его государств-членов», — говорится в сообщении.

Комиссия принимала аналогичные решения в марте и мае.

В нормативных актах, принятых Советом ЕС, перечислены организации, на которые распространяются следующие ограничительные меры: Russia Today English, Russia Today United Qatar, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Россия РТР / РТР Планета, Россия 24 / Россия 24, ТВ Центр Интернэшнл, НТВ / НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.