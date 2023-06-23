Четыре рыбы обошлись финскому рыбаку в 3300 евро

В Финляндии в прошлую субботу в притоке реки Кеми был задержан мужчина, у которого обнаружили три гольца и кумжу размером меньше допустимого, пишет Yle.
Минимальная длина гольца, разрешенного к вылову, составляет 30 сантиметров, а кумжи – 50 сантиметров. Кроме того, рыбак не оплатил государственную рыболовную лицензию и не имел специального разрешения на рыбалку в этих водах.
Полиция отмечает, что природоохранная ценность выловленной рыбы составляет в общей сложности 3340 евро, которые нарушитель должен возместить государству.
В 2019 году в Финляндии ужесточили ответственность за незаконную ловлю рыбы размера меньше допустимого: штрафы варьируются от нескольких сотен до тысяч евро.