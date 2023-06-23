Четыре рыбы обошлись финскому рыбаку в 3300 евро

Минимальная длина гольца, разрешенного к вылову, составляет 30 сантиметров, а кумжи – 50 сантиметров. Кроме того, рыбак не оплатил государственную рыболовную лицензию и не имел специального разрешения на рыбалку в этих водах.

Полиция отмечает, что природоохранная ценность выловленной рыбы составляет в общей сложности 3340 евро, которые нарушитель должен возместить государству.