Дипломат-сквоттер занял землю под посольство РФ в Австралии: власти страны отнеслись с пониманием – на улице холодно

В столице Австралии Канберре российский дипломат захватил участок земли, на котором Россия планировала построить новое здание посольства, сообщили австралийские СМИ в пятницу, 23 июня. Имя российского дипломата не приводится. По сообщениям СМИ, он поставил на захваченном участке бытовку, в которой живет уже несколько дней. Полиция Австралии наблюдает за ним, но не может его выселить, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что присутствие российского дипломата на участке «не является угрозой национальной безопасности», особенно в условиях австралийской зимы, когда на улице холодно. «Австралия будет отстаивать свои ценности, мы будем отстаивать свою национальную безопасность, но парень, стоящий на холоде на траве в Канберре, не является угрозой нашей национальной безопасности», - сказал Албаниз на пресс-конференции.

Власти Австралии в середине июня аннулировали договор с российской стороной об аренде данного участка. По словам Албаниза, это было сделано в интересах национальной безопасности страны, поскольку его правительство получило четкие рекомендации по безопасности относительно рисков, которые представляет новое российское присутствие в непосредственной близости от здания парламента в Канберре.

Аннулирование договора об аренде

Власти Австралии подчеркнули, что речь идет не о запрете на присутствие российского дипломатического представительства в Канберре как такового, а лишь о строительстве посольства рядом с парламентом страны. При этом Австралия заявила, что осуждает «незаконное и аморальное вторжение России в Украину» и не исключила, что в будущем спорный участок может быть передан другой стране для строительства дипмиссии. Интерес к участку уже проявила Украина.

Посольство России отказалось от комментариев. В то же время российские СМИ сообщили, что дипломатическая миссия РФ проинформировала власти Австралии о намерении оспорить действия Канберры в суде. Когда этот иск может быть рассмотрен, пока не ясно.