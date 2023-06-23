Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как «Титан» потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил «акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии».

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя «напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном».

«Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли», - говорит режиссер.

Он обращает внимание на то, что «Титан» нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.

«OceanGate игнорировали предупреждения»

По словам Кэмерона, в гибели «Титана», спустившегося посмотреть на трагедию «Титаника», есть «ужасная ирония». До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана «Титаника» неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.

Аппарат «Титан» компании OceanGate (архивное фото) Фото: Reuters

Теперь, утверждает режиссер, история повторилась, поскольку компанию OceanGate, которой принадлежал «Титан», предупреждали, что она, как говорилось в одном коллективном заявлении, «идет по пути к катастрофе».

«Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки - игнорирования предупреждений», - сказал Кэмерон.