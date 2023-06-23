Глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги отметил на параде в честь Дня победы в Вильянди в пятницу, что, хотя Россия сейчас совершает военное нападение на Украину, Эстония никогда не находилась в большей безопасности, чем сейчас.
Глава Кайтселийта: в течение тридцати лет Россия постоянно доказывала, что ее политические и военные амбиции никуда не исчезли
Юхтеги напомнил, что 30 лет назад президент Леннарт Мери заявил, что в дальнейшем парады в честь Дня победы будут проводиться во всех городах Эстонии по очереди.
«Тогда, в 1993 году, мы не боялись никого, хотя российские войска еще находились в Эстонии и мы хорошо помнили, как мы в 1991 году с пустыми руками выступали против псковских десантных войск. В течение тридцати последующих лет Россия постоянно доказывала, что ее политические и военные амбиции никуда не исчезли. То, что Россия ведет грязную и жестокую войну, также не должны быть ни для кого новостью. За прошедшие десятилетия были и чеченские войны, и война с Грузией, и начавшееся в 2014 году вторжение в Украину, не говоря различных других конфликтах, в которых участвовали российские войска», – сказал Юхтеги.
«Тем, кто сейчас живет в постоянном страхе перед Россией, я могу сказать одно – Эстония ни приблизилась к России, ни отдалилась от нее, поэтому и угроза войны для нас сейчас не больше прежнего, скорее наша безопасность надежнее, чем когда-либо раньше. И я говорю это не потому, что Россия для войны в Украине забрала с наших границ большую часть своих войск и военной техники, а потому что за три десятилетия мы смогли построить достаточно внушительную нашу собственную военную обороноспособность и благодаря успешной внешней политике приобрели сильных союзников», – сказал Юхтеги.
Он отметил, что воздушное пространство Эстонии охраняют самолеты разных стран НАТО, подразделения Великобритании, Дании и Франции стали повседневной частью учений в Эстонии. «Военное сотрудничество между странами Балтийского моря также никогда прежде не было столь успешным. И я говорю не только о наших добрых партнерах Латвии, Литве или Польше, с которыми мы совершенно одинаково оцениваем безопасность региона. Теперь, когда и Финляндия является членом НАТО, а Швеция скоро станет им, обстановка в сфере безопасности на берегах Балтийского моря изменится еще сильнее, потому что оно превращается во внутреннее море альянса, которое можно с помощью современных систем мониторинга и вооружения контролировать с обоих берегов», – сказал Юхтеги.
По его словам, отдельно стоит отметить долговременное сотрудничество с США. «Этой весной мы отметили тридцатилетие с начала военного сотрудничестве с Мэрилендской национальной гвардией, которое стало началом развития вооруженных сил Эстонии по западному образцу», -сказал Юхтеги.
В то же время, глава Кайтселийта сказал, что текущая ситуация вызывает недовольство. «Точно так же, как мы восстановили свою свободу благодаря общему усилию всего народа, сейчас главное гарантией нашей безопасности является наша собственная воля к победе, на которой, несмотря на высокие показатели, появились пятна, – сказал Юхтеги. – Президент Мери в своей речи тридцать лет назад превосходно сформулировал рецепт сохранения нашей свободы. Он сказал: "Вооруженные силы – это не ружья и не танки, а прежде всего и многовековое желание народа Эстонии жить свободно и независимо. Независимость зависит не от количества оружия. Независимость живет прежде всего внутри самого гражданина, в сбалансированном осознании его прав и обязанностей, в его намерении вести себя подобно гражданину и в совокупном желании граждан действовать в качестве государства"».