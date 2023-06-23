Глава Кайтселийта: в течение тридцати лет Россия постоянно доказывала, что ее политические и военные амбиции никуда не исчезли

Юхтеги напомнил, что 30 лет назад президент Леннарт Мери заявил, что в дальнейшем парады в честь Дня победы будут проводиться во всех городах Эстонии по очереди.

«Тогда, в 1993 году, мы не боялись никого, хотя российские войска еще находились в Эстонии и мы хорошо помнили, как мы в 1991 году с пустыми руками выступали против псковских десантных войск. В течение тридцати последующих лет Россия постоянно доказывала, что ее политические и военные амбиции никуда не исчезли. То, что Россия ведет грязную и жестокую войну, также не должны быть ни для кого новостью. За прошедшие десятилетия были и чеченские войны, и война с Грузией, и начавшееся в 2014 году вторжение в Украину, не говоря различных других конфликтах, в которых участвовали российские войска», – сказал Юхтеги.