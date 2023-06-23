Фото ⟩ Игры с бензином закончились ожогами

22 июня в 3.44 спасателей вызвали на улицу Сирели в деревню Кахала в волость Тюри, где человек получил ожоги, а также из квартиры был выброшен горящий матрас.
Спасатели пожара не обнаружили, но из жилого помещения вынесли дымящееся кресло.
Выяснилось, что во время пьянки одному из находящихся в квартире пришла в голову идея немного поиграть с бензином, который почему-то хранился в бутылке из-под лимонада. Поскольку люди курили в помещении, бензин воспламенился.
Далее этим инцидентом будет заниматься полиция.