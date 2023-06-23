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Фото ⟩ Игры с бензином закончились ожогами

rus.postimees.ee
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22 июня в 3.44 спасателей вызвали на улицу Сирели в деревню Кахала в волость Тюри, где человек получил ожоги, а также из квартиры был выброшен горящий матрас.

Спасатели пожара не обнаружили, но из жилого помещения вынесли дымящееся кресло.

Выяснилось, что во время пьянки одному из находящихся в квартире пришла в голову идея немного поиграть с бензином, который почему-то хранился в бутылке из-под лимонада. Поскольку люди курили в помещении, бензин воспламенился.

Далее этим инцидентом будет заниматься полиция.

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