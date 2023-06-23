Ида-Вирумаа удивляет своим разнообразием и непредсказуемостью, в том числе и на рынке недвижимости. Инвестиции и постоянное развитие привлекают все больше внимания к этому несколько заброшенному региону, у которого в связи с дотсупными ценами на рынке недвижимости есть потенциал для большего, сообщает LHV.
ОБЗОР ⟩ Где в Ида-Вирумаа самые высокие цены на недвижимость и какие районы обладают наибольшим потенциалом?
На квартирный рынок в Ида-Вирумаа приходится около десятой части всех сделок в Эстонии, и он занимает третье место по количеству сделок между регионами. Конечно, наибольшее количество сделок с недвижимостью происходит в Харьюмаа. В 2022 году 52% всех сделок с квартирами в Эстонии пришлось на квартиры в этом уезде. За ним следует Тартумаа (14,3%). Ида-Вирумаа занимает гордое третье место (12%), что является самым высоким показателем для этого региона за последние годы. Например, в 2020 году на Ида-Вирумаа приходилось 10% всех сделок с квартирами в Эстонии, а в 2021 году - 10,7%.
Настоящий бум на рынке Ида-Вирумаа произошел в 2021 году, когда количество сделок с квартирами увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом. «В основном это может быть связано с выплатами второго пенсионного столба. И это неудивительно. Учитывая низкие цены на недвижимость в регионе, в большинстве крупных населенных пунктов можно купить жилье всего за 10 000 евро», - говорит руководитель группы менеджеров по жилищному кредитованию LHV Наталья Швец.
В 2022 году рынок стабилизировался, и количество сделок в регионе практически не изменилось, показав рост всего на 1%. Однако средняя сумма сделок увеличилась на 13%, что указывает на рост цен на недвижимость в регионе.
Маленькие и старые квартиры
Большую часть жилого фонда в Ида-Вирумаа составляют здания, построенные в 1960-1990-х годах. К сожалению, в последние годы в уезде практически не строятся новые жилые здания. В прошлом году в Ида-Вирумаа было продано в общей сложности 2936 квартир со средней площадью 46 квадратных метров, в то время как в Харьюмаа и Тартумаа средняя площадь квартир, перешедших из рук в руки, составила 58 квадратных метров. «Люди предпочитают новые здания или здания в хорошем состоянии, а самая большая проблема в Ида-Вирумаа сегодня - пустующие жилые дома», - говорит Наталья Швец.
Наибольшее количество сделок в регионе было зарегистрировано в Кохтла-Ярве и Нарве - 926 и 905 сделок соответственно. «Причина, по которой активность сделок в Кохтла-Ярве находится на том же уровне, что и в Нарве, заключается, вероятно, в том, что это пятый по численности населения город Эстонии. Кроме того, в Кохтла-Ярве один из самых доступных уровней цен в Ида-Вирумаа. Вдобавок районы Кохтла-Ярве отделены друг от друга. Например, район Ахтме расположен непосредственно под Йыхви, но административно он относится к Кохтла-Ярве», - объясняет руководитель.
По данным Земельного управления, средняя цена за квадратный метр здесь составляет 195 евро, медианная цена - 152 евро/м2. При этом средняя цена квадратного метра в Нарве составляет 551 евро, медианная цена достигает 508 евро/м2. Здесь следует подчеркнуть, что статистика не всегда дает абсолютное представление о рыночных ценах.
Инвестиционная жемчужина
Инвесторам стоит обратить внимание на курортный город Нарва-Йыэсуу. Хотя количество сделок здесь составляет менее 5% от общего числа, исторически сложилось, что здесь самый высокий уровень цен в регионе. В 2022 году средняя цена квадратного метра в Нарва-Йыэсуу составляла 848,04 евро, а медианная цена - 906 евро.
«Это можно объяснить престижной репутацией, несколькими спа-отелями, отличной близостью к пляжу и приятной курортной атмосферой, а также наличием других предприятий туристического сектора, которые обеспечивают занятость местного населения», - говорит Швец.
В 2022 году именно в Нарва-Йыэсуу была продана самая дорогая квартира в Ида-Вирумаа по цене 196 000 евро. Самая дорогая сделка в Ида-Вирумаа за последние 10 лет также состоялась в Нарва-Йыэсуу, где в 2013 году квартира была продана за 357 000 евро. «Летом квартиры и дома у моря пользуются популярностью. Для них легко найти арендаторов», - поясняет Наталья Швец, занимающаяся кредитованием жилья.
«Что касается будущего, в Ида-Вирумаа возможны разные варианты развития событий. Появление новых предприятий в Ида-Вирумаа, безусловно, увеличит спрос в контексте рынка жилья, но трудно предсказать, является ли этот спрос временным - и тогда он может свидетельствовать о большем потенциале инвестиций в аренду, - или он является более долгосрочном. Вероятно, это зависит от того, насколько хорошими будут возможности реализации себя для специалистов с точки зрения квалифицированной профессии в том или ином регионе», - отмечает Швец.