ОБЗОР ⟩ Где в Ида-Вирумаа самые высокие цены на недвижимость и какие районы обладают наибольшим потенциалом?

Наибольшее количество сделок в регионе было зарегистрировано в Кохтла-Ярве и Нарве - 926 и 905 сделок соответственно. «Причина, по которой активность сделок в Кохтла-Ярве находится на том же уровне, что и в Нарве, заключается, вероятно, в том, что это пятый по численности населения город Эстонии. Кроме того, в Кохтла-Ярве один из самых доступных уровней цен в Ида-Вирумаа. Вдобавок районы Кохтла-Ярве отделены друг от друга. Например, район Ахтме расположен непосредственно под Йыхви, но административно он относится к Кохтла-Ярве», - объясняет руководитель.

По данным Земельного управления, средняя цена за квадратный метр здесь составляет 195 евро, медианная цена - 152 евро/м2. При этом средняя цена квадратного метра в Нарве составляет 551 евро, медианная цена достигает 508 евро/м2. Здесь следует подчеркнуть, что статистика не всегда дает абсолютное представление о рыночных ценах.

Инвестиционная жемчужина

Инвесторам стоит обратить внимание на курортный город Нарва-Йыэсуу. Хотя количество сделок здесь составляет менее 5% от общего числа, исторически сложилось, что здесь самый высокий уровень цен в регионе. В 2022 году средняя цена квадратного метра в Нарва-Йыэсуу составляла 848,04 евро, а медианная цена - 906 евро.

«Это можно объяснить престижной репутацией, несколькими спа-отелями, отличной близостью к пляжу и приятной курортной атмосферой, а также наличием других предприятий туристического сектора, которые обеспечивают занятость местного населения», - говорит Швец.

В 2022 году именно в Нарва-Йыэсуу была продана самая дорогая квартира в Ида-Вирумаа по цене 196 000 евро. Самая дорогая сделка в Ида-Вирумаа за последние 10 лет также состоялась в Нарва-Йыэсуу, где в 2013 году квартира была продана за 357 000 евро. «Летом квартиры и дома у моря пользуются популярностью. Для них легко найти арендаторов», - поясняет Наталья Швец, занимающаяся кредитованием жилья.

«Что касается будущего, в Ида-Вирумаа возможны разные варианты развития событий. Появление новых предприятий в Ида-Вирумаа, безусловно, увеличит спрос в контексте рынка жилья, но трудно предсказать, является ли этот спрос временным - и тогда он может свидетельствовать о большем потенциале инвестиций в аренду, - или он является более долгосрочном. Вероятно, это зависит от того, насколько хорошими будут возможности реализации себя для специалистов с точки зрения квалифицированной профессии в том или ином регионе», - отмечает Швец.