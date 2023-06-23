«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» РОССИИ ⟩ Почему страна, пережившая подавление советскими войсками, препятствует вступлению Украины в НАТО и ЕС?

Вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против России в связи с ее вторжением в Украину. Согласованное в среду, 21 июня, решение могло бы быть принято намного раньше, но против выступали Греция и Венгрия. Обе критиковали внесение Нацагентством по предотвращению коррупции в Украине компаний из этих стран в список «международных спонсоров войны». По этой же причине Венгрия до сих пор блокирует и пакет военной помощи ЕС Киеву на сотни миллионов евро, требуя изъять из украинского списка ее работающий в России банк OTP. Список, впрочем, не предусматривает санкций.

Как Венгрия блокирует помощь Украине

Это не первый пример, когда после начала российского вторжения Венгрия тормозила европейскую помощь Украине. Самый громкий случай - в конце 2022 года на несколько недель было задержано принятие решения ЕС о выделении 16 миллиардов евро финансовой поддержки Киеву. В итоге правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержало общеевропейскую линию, но цена задержек высока, сказал в беседе с DW Дмитрий Тужанский, директор украинского Института центральноевропейской стратегии: «Это отнимает время у украинцев, а каждый день и час - вопрос жизни и смерти».