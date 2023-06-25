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Правильный гид ⟩ Где гулять в Хельсинки: от блистательного модерна до постиндустриального шика

Ян Левченко
, журналист
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Фото: Caro / Schuelke/Caro / Schuelke

Стоит осмысленно пройтись по соседской столице и распрощаться с ложной идеей, что это скучный город, который оживает лишь на пьяном уикенде. Пока ночи не потемнели, можно гулять круглосуточно, и этим надо пользоваться. Rus.Postimees уже рассказывал о премиальных выставках в Хельсинки. Теперь - эксклюзивные детали для любителей пошататься. Пошли! Сперва на пароме, потом пешком. А плавает – известно что.

Не верьте, когда говорят, что в скандинавских городах - «тысяча островов». Этот бренд честно эксплуатируется канадским национальным парком на реке Святого Лаврентия. Потому что в Стокгольме и Хельсинки островов намного больше, и такое название было бы неправильным. Важнее, что эти города начинаются с островов, которые встречают и провожают корабли.

1. Бывший форпост акватории

Когда паром входит в бухту Хельсинки, он почти касается бортом звездообразного бастиона на острове Сусисаари. В городской топографии эти восемь островов называются Суоменлинна – так в 1918 году переименовали Свеаборг («Шведская крепость»). Скала финская, форт шведский – это историческое распределение природы и культуры на восточной оконечности скандинавского «сенбернара», можно сказать – в его задней лапе.

Бастионы крепости Суоменлинна.
Бастионы крепости Суоменлинна. Фото: Ян Левченко

Помимо комплекса фортификаций, признанных наследием ЮНЕСКО в 1991 году, Суоменлинна предлагает посетить исторический музей, военный музей в бывшем конном манеже, и – для равновесия – музей игрушки (чтоб не только для мальчиков). Яхтенная верфь Виапорин Телакка и подлодка Весикко, которую хорошо видно с парома, в чем-то даже более привлекательны, чем учреждения культуры. С десяток кафе ждут тех, кому лень бюджетно пикниковать на свежем воздухе.

Обычно туристы, приезжающие в Суоменлинна на морском автобусе из центра города, на дальние бастионы не забредают, ограничиваясь музеями и православной церковью на Большом Черном острове (Исо Мустасаари). Хотя при желании на этом куске архипелага можно провести целый день, а то и заночевать, взяв с собой спальный мешок. Тут живет много людей, но вдоль берегов найдется немало укромных мест, которые можно облюбовать, ничего не опасаясь. Все-таки островная топография – это что-то особенное.

Субмарина «Весикко» на восточном берегу Исо Мустасаари.
Субмарина «Весикко» на восточном берегу Исо Мустасаари. Фото: Wikimedia Commons

2. Заповедник «северного модерна»

Пройдя узким проходом между шхерами, паром больше не нуждается в помощи лоцмана. Тот отстает и некоторое время эффектно смотрится в кильватерной пене. Выгоднее всего Хельсинки открывается пассажирам линии Silja Line. Их паром заходит в бухту глубже всего, так что выход прямо на Эспланаду. Но неразменный плюс старейшего причала Viking Line – в его расположении на полуострове Катаянокка.

Это заповедник архитектуры, которую по-русски называют «северным модерном», а в финском используют немецкое слово «югенд». Городов, где расцвела региональная версия стиля, всего три – Хельсинки, Выборг и Санкт-Петербург. Российским городам при всех капиталовложениях нового века предстоит еще долго приводить себя в божеский вид. Напротив, Хельсинки повезло избежать издержек советского строя, благоволившего халатности и разрухе. Гуляя по Катаянокка, невольно думаешь: черт возьми, ведь так могла выглядеть Петроградская сторона в Петербурге, если бы не трагические перипетии истории!

Улица Кауппиаанкату на полуострове Катаянокка.
Улица Кауппиаанкату на полуострове Катаянокка. Фото: Wikimedia Commons

Несколько must see на районе – дома, которые нельзя пропустить, так как они заложили основу безупречной репутации финского дизайна. Постройки сосредоточены на улицах Kauppiaankatu и Luotsikatu. Дом, с которого, по сути, стартовала «югенд-гонка», построен в 1902 году и называется, собственно, Kataja («Можжевельник») – его выразительные угловые балконы под густым орнаментальным фризом никого не оставят равнодушными. На той же стороне с этим могучим домом цвета финского гранита по адресу Кауппиаанкату 2 находится дом 8, построенный в 1903 году легендарным бюро «Гезелиус, Линдгрен и Сааринен». Он называется «Олофсборг» и цитирует объемами одноименный замок, когда-то защищавший шведские земли от экспансии московских царей на востоке Финляндии.

На Луотсикату – целое созвездие домов под номерами 4, 8, 10 и напротив – 11 и 13. В доме 4 по проекту Густава Эстландера (1906) выросла Туве Янссон – квартира ее родителей опознается по фасадному балкону в три окна, а башенки, венчающие эркерные выступы, отразились в контурах Муми-дома. Через одно владение - дом 8 (1908, «Беллона»), сочетающее почти неоклассические фасадные решения с гранитным цоколем, что создает впечатление почти масонского контраста, когда из тяжелого материала вырастает летящее творение.

Дом, где выросла Туве Янссон, часто менял цвет.
Дом, где выросла Туве Янссон, часто менял цвет. Фото: Wikimedia Commons

И, конечно, главная жемчужина полуострова – дом «Норма» по Луотсикату 10, воплощение финского модерна наряду с домом страхового общества «Похьола» на Алексантеринкату в сердце Хельсинки. Из фасадного декора «Нормы» с разной степенью скрытности выглядывают кошки, собаки, мыши и, конечно же, сова, обязательная для этих мест. Гранит скрывает их ровно настолько, чтобы мы долго вглядывались, а потом вдруг – ах!

Штукатурка дома 10 по Луотсикату словно сделана из розового мха.
Штукатурка дома 10 по Луотсикату словно сделана из розового мха. Фото: Wikimedia Commons

3. Путями неунывающих пролетариев

Минуя всем известный, исхоженный экскурсиями центр, стоит взять курс на северо-восток. По Катаянокка пешком вдоль лодочных причалов до православного Успенского собора и затем резко на север в сторону площади Хаканиеми. Это 30–40 минут, если мимо кафедрального собора и университета.

Сама площадь с ее знаменитым крытым рынком, который по ценам тот же, что у Эспланад, но по качеству на порядок лучше, вполне фотогенична. Этому способствует треугольный дом «Арена» в датском стиле, построенный в 1924 году по проекту великого Ларса Сонка – также мастера северного модерна и следующего за ним во времени стиля ар деко. На крыше в вечернее время горят буквы Oxygenol – это шведская зубная паста.

Дом «Арена» по проекту Ларса Сонка.
Дом «Арена» по проекту Ларса Сонка. Фото: Ян Левченко

От Хаканиеми имеет смысл подняться к 65-метровой башне Kallion kirkko – ее также возвел Сонк в 1912 году. Эта гигантская постройка, зрительно кажущаяся еще больше из-за возвышенного расположения, одна могла бы стать целью прогулки по Каллио. Однако район представляет и самостоятельный интерес. Когда-то здесь была пролетарская окраина центра. В соответствии с этой репутацией именно отсюда братья Каурисмяки отправляют в пеший поход через город бедных рабочих из «Союза Каламари» в одноименной черной комедии 1985 года. Сейчас от старого Каллио на районе осталось несколько баров - например, Sirdie, смахивающий на нору коллекционера пивной атрибутики, или Om’Pu по соседству с похоронным бюро. Здесь звучит финское танго, а над кружкой дешевого Karhu мотается голова спящего пьяницы. Не пропустите!

Церковь Каллио и дома напротив нее.
Церковь Каллио и дома напротив нее. Фото: Ян Левченко

Отправившись от церкви налево, легко взять курс на Олимпийский стадион, который находится в соседнем районе Теэле (пишется Töölö) и вокруг которого расположены самые масштабные зеленые насаждения городского центра. Можно остаться в Каллио, если рабочее время и есть вкус к различному хламу, будь то одежда или музыка секонд-хенд. Лучшие в своем роде – Almost New, Aartet kierton и по-простому рекомендующийся Kallio Second Hand. Что касается музыки, то за нее отвечает Hippie Shake Records близ площади Хаканиеми – лучший выбор грампластинок, CD и постеров на фоне знающих и открытых (что важно) продавцов.

4. К постиндустриальным сокровищам

Дальше на северо-восток от Каллио по оживленному проспекту Хяментие через район Сёрняйнен и парк Катри Валан пуйсто за полчаса можно добраться до комплекса бывшей энергостанции Сувилахти. Здесь галереи в бывших машинных залах, кафе в котельных и скейтпарк близ перестроенных газометров, стандарт которых задали соответствующие проекты Вены и Западного Берлина. Конторские здания станции очень живописны – это все тот же узнаваемый темно-кирпичный ар деко, который не дает спутать Скандинавию ни с одной другой стороной света.

Территория бывшей энергостанции Сувилахти.
Территория бывшей энергостанции Сувилахти. Фото: Wikimedia Commons

За проспектом Юнатие, вдоль которого проложен карьер городской железной дороги, в одном квартале от Сувилахти лежит похожий комплекс Теурастамо. Похожий, а все же другой. В 1930-е годы здесь была тюрьма, а на ее территории – производственные корпуса. В наши дни труд здесь перестал быть подневольным, а люди в подавляющем большинстве отдыхают. В Теурастамо мало раскрученного искусства, зато одна из лучших кофеен, где обжарка происходит на месте, пара очень зачетных ресторанов и гвоздь программы (особенно зимней, хотя как пойдет) – Helsinki Distilling Company, где из прозрачного, как сам напиток, названия следует, что здесь льют самый правильный самогон.

Дизайн одного из входов в бывшую тюрьму и доска с афишами внутри.
Дизайн одного из входов в бывшую тюрьму и доска с афишами внутри. Фото: Ян Левченко

Чуть на север за Теурастамо – еще один модный район площади Туккитори. Это тоже атмосферное пространство, без которого нельзя узнать город. Магазины деликатесов и армянской еды, прицепы со стрит-фудом, гаражи по ремонту мотоциклов и все те же винтажные лавки вроде Metka Kirputton создают колорит, который знаком таллиннцам, полюбившим квартал Теллискиви. Отличие – в уверенных масштабах и тотальном подходе, когда все пространство индустриального кольца вокруг центра города превращается в объект мягкой девелоперской хватки. Спать здесь многим жестко – аренда давно поднялась. Но побывать, чтобы вместе с запахом первоклассного гриля из паба B-Smokery вдохнуть аромат достатка и вознагражденного труда – обязательно!

5. Между посольских резиденций

Если все-таки случилось прийти в город не на «Викинге», а на судах других компаний, то во всех отношениях подходящая цель пешей доступности – район Кайвопуйсто, знаменитый особняками посольств, небанальными видами на малые острова и обсерваторией «Урса». По функционалу это что-то вроде Кадриорга, только без дворца. Здесь его роль играет комплекс курорта, открытого по инициативе богатого горожанина Хенрика Боргстрема еще в первой половине XIX века.

Обсерватория «Урса» в парке Кайвопуйсто.
Обсерватория «Урса» в парке Кайвопуйсто. Фото: Picasa

Среди курортных построек самая известная – деревянный ресторан Kaivohuone, построенный в стиле «деревенской» неоклассики в 1838 году. Автор – тот самый Карл Людвиг Энгель, создавший одну из видовых доминант города - кафедральный собор Св. Николая. Обсерватория стилизует неоклассические формы, но построена в 1926 году, когда парк уже много десятилетий был открыт для широкой публики. О демократизме района говорят мостки для стирки и сушильные штанги, которые сохранились на юго-западном берегу, где начинается променад Эйра. Деревянные конструкции использовались, чтобы обстирывать не только курортников, но и жильцов доходных домов, к концу XIX века вплотную подступивших к границе парка.

На исторических мостках для стирки теперь можно сидеть и чем-нибудь по обыкновению наслаждаться.
На исторических мостках для стирки теперь можно сидеть и чем-нибудь по обыкновению наслаждаться. Фото: Ян Левченко

В Кайвопуйсто наглядно убеждаешься, что дерево – совсем не тот материал, который якобы страдает от местного климата. Великолепная усадьба профессора Кигнеуса (Cygneaus Gallery) или чуть более аскетичная на вид, но полностью сохранившая аутентичную обстановку вилла маршала Маннергейма – доказательство, что среди россыпей природного камня поколениями работали плотники высочайшего уровня. Посольства, конечно, расположены в каменных домах – как в классических формах (Великобритания, Эстония), так и подчеркнуто модернистских (Бельгия, США). Между американским и эстонским посольствами, которые располагаются на одной улице, можно увидеть уголок восточного побережья США – за оградой видны кирпичные особняки, характерные для Новой Англии.

Вид из гостевого дома Эстонского посольства и корпуса посольства США.
Вид из гостевого дома Эстонского посольства и корпуса посольства США. Фото: Ян Левченко

За пределами этого обзора остался запад Хельсинки, и рассказ о нем впереди. Rus.Postimees благодарит компанию Viking Line за помощь в достижении перечисленных мест.

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