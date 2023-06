Правильный гид ⟩ Где гулять в Хельсинки: от блистательного модерна до постиндустриального шика

Отправившись от церкви налево, легко взять курс на Олимпийский стадион, который находится в соседнем районе Теэле (пишется Töölö) и вокруг которого расположены самые масштабные зеленые насаждения городского центра. Можно остаться в Каллио, если рабочее время и есть вкус к различному хламу, будь то одежда или музыка секонд-хенд. Лучшие в своем роде – Almost New, Aartet kierton и по-простому рекомендующийся Kallio Second Hand. Что касается музыки, то за нее отвечает Hippie Shake Records близ площади Хаканиеми – лучший выбор грампластинок, CD и постеров на фоне знающих и открытых (что важно) продавцов.