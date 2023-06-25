Правильный гид ⟩ Где гулять в Хельсинки: от блистательного модерна до постиндустриального шика

Дальше на северо-восток от Каллио по оживленному проспекту Хяментие через район Сёрняйнен и парк Катри Валан пуйсто за полчаса можно добраться до комплекса бывшей энергостанции Сувилахти. Здесь галереи в бывших машинных залах, кафе в котельных и скейтпарк близ перестроенных газометров, стандарт которых задали соответствующие проекты Вены и Западного Берлина. Конторские здания станции очень живописны – это все тот же узнаваемый темно-кирпичный ар деко, который не дает спутать Скандинавию ни с одной другой стороной света.

Территория бывшей энергостанции Сувилахти. Фото: Wikimedia Commons

За проспектом Юнатие, вдоль которого проложен карьер городской железной дороги, в одном квартале от Сувилахти лежит похожий комплекс Теурастамо. Похожий, а все же другой. В 1930-е годы здесь была тюрьма, а на ее территории – производственные корпуса. В наши дни труд здесь перестал быть подневольным, а люди в подавляющем большинстве отдыхают. В Теурастамо мало раскрученного искусства, зато одна из лучших кофеен, где обжарка происходит на месте, пара очень зачетных ресторанов и гвоздь программы (особенно зимней, хотя как пойдет) – Helsinki Distilling Company, где из прозрачного, как сам напиток, названия следует, что здесь льют самый правильный самогон.

Дизайн одного из входов в бывшую тюрьму и доска с афишами внутри. Фото: Ян Левченко