Работники популярной сети кафеен устраивают забастовку в поддержку ЛГБТ-сообщества

Профсоюз Starbucks Workers United заявил, что более 150 торговых точек, представителями которых являются почти 3500 работников, пообещали присоединиться к забастовке на следующей неделе. По словам профсоюза, более двух десятков торговых точек голосуют за проведение забастовки, и к концу недели их число может возрасти почти до 200.

На прошлой неделе профсоюз заявил, что десятки магазинов в США не разрешают работникам использовать украшения, посвященные «Месяцу гордости». Starbucks заявили, что правила оформления их торговых точек остались неизменными.

«Никаких изменений в политике по этому вопросу не произошло, и мы по-прежнему призываем менеджеров наших магазинов отмечать месяц гордости в США в июне вместе со своими сообществами», - заявила компания на прошлой неделе, добавив, что она неизменно поддерживает сообщество ЛГБТК+. Менеджеры и сотрудники местных торговых точек могут самостоятельно принимать решения по оформлению в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции компании по безопасности и охране.

В ответ на обещания устроить забастовку компания добавила: «Workers United продолжает распространять ложную информацию о наших льготах, политике и переговорах - тактика, используемая для видимого разделения наших партнеров и демонстрации неспособности ответить на более чем 200 сессий переговоров».