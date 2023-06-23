Изъяны в корпусе, иллюминатор или что-то другое? Что могло погубить батискаф «Титан»

Там могли возникнуть микроскопические трещины в результате усталости материалов (ведь аппарат спускался под воду более 30 раз), которые в какой-то момент могли достичь критических величин.

По словам профессора Блэра Торнтона из университета Саутгемптона, спускаемый аппарат испытывал давление, равное весу всей Эйфелевой башни. «Мы говорим о сильнейшей имплозии основного корпуса», - подчеркивает он.

Если корпус и в самом деле не выдержал давления, то возникает вопрос (и его уже задавали некоторые эксперты) - а проходил ли этот батискаф надежные испытания и проверки?

«Известно, что изделия из углеволокна иногда разрушаются из-за внутренних дефектов при их производстве», - поясняет профессор Родерик А. Смит из Королевского Имперского колледжа в Лондоне, по словам которого особое внимание должно было уделяться стыкам между титановыми и углеволоконными компонентами корпуса.

Не выдержал иллюминатор?

По другой версии, все дело может быть в иллюминаторе. По сертификации изготовителей стекла оно способно выдерживать давление на глубинах до 1300 метров, в то время как аппарат опускался к «Титанику», который лежит на глубине почти четырех километров.

Любая трещина в корпусе, стекле или прокладках между ними на большой глубине и при чудовищном давлении привела бы к мгновенному разрушению корпуса.

Вода могла сорвать заднюю оболочку корпуса и шасси для посадки на грунт, которые и были обнаружены на дне.