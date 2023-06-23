Спасатели доставили на берег семерых граждан Финляндии, чей катер сел на мель

Сегодня, 23 июня, около часа дня в координационный центр воздушных и морских спасательных операций поступило сообщение о том, что в Балтийском море, между островами Аэгна и Красули, на мель село судно, на борту которого находились семеро человек.
На помощь севшему на мель судну прибыли морские спасатели-добровольцы из Виймси, находившиеся поблизости волонтеры из Пирита и катер Морского бюро Департамента полиции и погранохраны, сообщается на странице PPA в Facebook.
Спасатели доставили находившихся на борту людей в близлежащий порт Рохунеэме. Там полицейские, встретившие потерпевших бедствие, убедились, что водитель катера трезв, и заодно удостоверились в добром здравии всех находившихся на борту финских граждан.
Хотя в лодку и попало некоторое количество воды, в настоящее время нет риска утопления или загрязнения. Спасатели также проинформировали своих коллег из военно-морского флота об инциденте на случай, если риск загрязнения все же возникнет. Дальнейшей доставкой катера на мелководье будет заниматься владелец.
PPA советует всем морским путешественникам быть бдительными и осторожными в незнакомых водах и обязательно пользоваться навигационными средствами.