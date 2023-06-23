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Спасатели доставили на берег семерых граждан Финляндии, чей катер сел на мель

Маргус Мартин
, журналист
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Морские спасатели. Иллюстративное фото.
Морские спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Ain Liiva

Сегодня, 23 июня, около часа дня в координационный центр воздушных и морских спасательных операций поступило сообщение о том, что в Балтийском море, между островами Аэгна и Красули, на мель село судно, на борту которого находились семеро человек.

На помощь севшему на мель судну прибыли морские спасатели-добровольцы из Виймси, находившиеся поблизости волонтеры из Пирита и катер Морского бюро Департамента полиции и погранохраны, сообщается на странице PPA в Facebook.

Спасатели доставили находившихся на борту людей в близлежащий порт Рохунеэме. Там полицейские, встретившие потерпевших бедствие, убедились, что водитель катера трезв, и заодно удостоверились в добром здравии всех находившихся на борту финских граждан.

Севший на мель финский катер. На переднем плане один из спасателей.
Севший на мель финский катер. На переднем плане один из спасателей. Фото: PPA

Хотя в лодку и попало некоторое количество воды, в настоящее время нет риска утопления или загрязнения. Спасатели также проинформировали своих коллег из военно-морского флота об инциденте на случай, если риск загрязнения все же возникнет. Дальнейшей доставкой катера на мелководье будет заниматься владелец.

PPA советует всем морским путешественникам быть бдительными и осторожными в незнакомых водах и обязательно пользоваться навигационными средствами.

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