Спасатели доставили на берег семерых граждан Финляндии, чей катер сел на мель

На помощь севшему на мель судну прибыли морские спасатели-добровольцы из Виймси, находившиеся поблизости волонтеры из Пирита и катер Морского бюро Департамента полиции и погранохраны, сообщается на странице PPA в Facebook.

Спасатели доставили находившихся на борту людей в близлежащий порт Рохунеэме. Там полицейские, встретившие потерпевших бедствие, убедились, что водитель катера трезв, и заодно удостоверились в добром здравии всех находившихся на борту финских граждан.

Севший на мель финский катер. На переднем плане один из спасателей. Фото: PPA

Хотя в лодку и попало некоторое количество воды, в настоящее время нет риска утопления или загрязнения. Спасатели также проинформировали своих коллег из военно-морского флота об инциденте на случай, если риск загрязнения все же возникнет. Дальнейшей доставкой катера на мелководье будет заниматься владелец.