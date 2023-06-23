ВИДЕО ⟩ Жители Кохтла-Ярве отметили День победы возле памятника в Старом городе

Член правления Алутагузеской дружины Кайтселийта Калев Наур напомнил, что кохтла-ярвеский памятник Освободительной войне восстанавливался дважды после того, как его снесли оккупационные власти. «Мы должны чтить наши традиции и мы собираемся у наших символов, чтобы отпраздновать победу и вспомнить всех, кто пали за свободу и независимость Эстонии», - сказал он.

Председатель городского собрания Кохтла-Ярве и член Рийгикогу Эдуард Одинец сказал, что почитая наших героев, которые более ста лет назад боролись за свободу Эстонии, мы также думаем о наших сестрах и братьях в Украине, которые сегодня борются также и за нашу свободу.

«Я благодарю всех жителей Кохтла-Ярве, которые открыли свои дома и сердца людям Украины, бежавшим от войны в Эстонию и наш город», - сказал Одинец, выразив особую благодарность учебным заведениям города, которые с открытым сердцем приняли украинских детей.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер сказала, что День победы правильно называть также праздником свободы. «Чтобы понимать ценность свободы и истинную сущность зла нам не нужно все это повторять, мы не должны это проживать снова и снова. Слава Богу! Интеллигентный человек, у которого все в порядке с эмпатией, может представлять себе сложные вещи и учиться из истории, из книг, фильмов и болезненных, но правдивых историй наших предков», - сказала Линдер.