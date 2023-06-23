Эстония ищет супер-арендатора: самая дорогая квартира в Таллинне обойдется в восемь тысяч евро в месяц

В Таллинне в Старом городе на улице Суур-Карья за восемь тысяч евро в месяц сдается в аренду четырехкомнатная квартира. За эти деньги вы получите отремонтированную несколько лет назадчетырекомнатную квартиру с двумя саунами и дизайнерской мебелью. Площадь квартиры составляет 270 квадратных метров, что делает месячную арендную плату чуть меньше 30 евро за квадратный метр.

Однако в пересчете на квадратные метры в Таллинне есть гораздо более дорогие квартиры: например, за четырехкомнатную квартиру, расположенную на улице Весиленнуки в Пыхья-Таллинне, в месяц просят 4 500 евро. Площадь квартиры равна 128 квадратным метрам. Таким образом, цена за квадратный метр будет составлять порядка 35 евро.

Столько же просят за квартиру на улице Суур-Клоостри в Старом городе, но поскольку она больше, чем та, что находится в Пыхья-Таллинне, цена за квадратный метр составит «всего-навсего» 26 евро.

Если в противном случае стоимость квадратного метра арендных квартир остается как минимум в два-три раза дешевле, то можно найти исключения среди так называемых дешевых концевых квартир. Например, предлагается в аренду одна комната в пятикомнатной квартире на улице В. Реймана, цена 240 евро в месяц. Так как площадь помещения составит 9 м², стоимость аренды за квадратный метр также составит более 26 евро.